El festival de cine de montaña (PMFF) salva con "rotundo éxito" su primera edición competitiva

El Pirineos Mountain Film Festival hace un balance "muy positivo" de su primera edición competitiva. La cita cinematográfica altoaragonesa acaba de completar las proyecciones y actividades a lo largo de sus cinco sedes provinciales (Huesca, Barbastro, Jaca, Boltaña y Benasque) reuniendo a más de 3.400 espectadores. Esta cifra que demuestra el arraigo que ha logrado entre el público de una cita que cuenta con tan sólo dos años de vida. "El festival se cierra con un rotundo éxito de público, organizativo y de repercusión mediática", afirma David Asensio, su director.

Un año más, la presentación de tour nacional fue la proyección más multitudinaria. Más de medio millar de personas se congregaron en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca el sábado 25 de febrero para disfrutar de los cortometrajes más destacados de la edición y algunos de los premiados. Fue una sesión especial donde además se homenajeó con el premio de honor a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim) de la provincia de Huesca y al Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil con base en Huesca (UHEL-41).

El primer concurso del Festival de Cine de Montaña de los Pirineos culminaba con el triunfo de 'Into The Ice: An Expedition To The End Of The World', de Andrew Opila como Mejor Cortometraje, un premio que le otorga 3.000 euros y que fue determinado por un jurado integrado por miembros designados por cada una de las sedes provinciales. Esta producción formaba parte de las 24 competidoras en la sección oficial, que fueron vistas por más de 400 personas en el Teatro Olimpia.

Los espectadores tuvieron un papel activo, ya que con sus votos decidieron el Premio del Público para '24 Hours Odyssee', de Johannes Mair (Austria-Suiza), un galardón distinguido con un trofeo otorgado por la localidad de Boltaña. El palmarés lo completaban: 'Jötunn' como Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deporte, 'Inseparable: Skye' como Premio al Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza, 'Egoland' como Premio al Mejor Cortometraje de Animación con trofeo otorgado por la localidad de Benasque, 'Takanakuy' como Premio al Mejor Guión con trofeo otorgado por la localidad de Jaca, y 'Into the Mountain' como Premio al mejor Cortometraje Iberoamericano con trofeo otorgado por la localidad de Barbastro.

La exposición fotográfica 'Montaña en femenino', de Jon Martínez y organizada conjuntamente con la Fundación Ibercaja y gracias al apoyo del Instituto Aragónes de la Mujer, ha sido otro de los hitos destacados con cerca de 1.300 visitantes.

Competición de escalada

Además, en este 2023 se recuperó la parte deportiva tras tres ediciones marcadas por la pandemia, y se hacía con la VI Competición de Escalada en Bloque 'Ciudad de Huesca', una modalidad de escalada moderna caracterizada por la ausencia de cuerdas o material de seguridad, pero con la protección de colchonetas para evitar lesiones en caso de caída.

Peña Guara volvió a colocar en el calendario nacional esta prueba que reunía a 30 participantes: 20 hombres y 10 mujeres. Una jornada completa donde el ilerdense Ian Cano y la zaragozana Rebeca Pérez se proclamaron campeones ante un nutrido grupo de personas que animaron y llenaron la sala Nowa durante su disputa.

Especial atención merece la parte mediática, donde el certamen supera ampliamente los resultados del pasado año con más de dos 200 impactos en medios nacionales, internacionales y algunos de los más destacados del sector de la escalada y la montaña. Apariciones en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales con cerca de medio centenar de entrevistas y un incremento en el potencial social de las redes sociales que se plasma con seguidores de España, Chile, México, Francia o Argentina, entre otros territorios.

Tras completar su periplo por el Alto Aragón, el festival arrancará ahora su gira nacional e internacional por diversas localidades y fechas que se irán anunciando próximamente.

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, el Instituto Aragonés de la Mujer y Peña Guara como organizador de las actividades deportivas en Huesca.