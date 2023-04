"Llevamos cuatro meses esperando para dar sepultura a mi tía"

Carmen Nasarre Fañanás falleció el 17 de diciembre en Jaca, pero su familia todavía no ha podido celebrar el funeral ni darle sepultura en el cementerio. El deseo de la difunta era ser incinerada y reposar en el camposanto. El problema es que en la ciudad no hay columbarios, por lo que de momento las cenizas siguen en la casa de su hermana Francisca.

"Mi tía se murió hace cuatro meses y aún no hemos podido darle sepultura", lamenta Fernando Gascón Nasarre, sobrino de Carmen, quien asegura que el suyo no es un caso excepcional y que otras familias de la ciudad están en la misma tesitura, aunque algunas han optado por dejar las cenizas en las funerarias. Y es que aunque el Ayuntamiento presupuestó 120.000 euros para construir nichos destinados a estas urnas, el proyecto se ha retrasado.

Carmen Nasarre era una persona muy conocida, ya que trabajó como enfermera y matrona en varios centros sanitarios de la ciudad de Jaca, entre ellos el ambulatorio y el Hospital Militar, y ayudó a traer al mundo a muchos niños. Murió hace cuatro meses, con 87 años, tras haberse infectado de covid. "Su último deseo era ser incinerada y estar en el cementerio con sus padres", explica su sobrino. El Ayuntamiento, por cuestiones administrativas, no permitió a la familia abrir el nicho de los padres de finada para depositar allí las cenizas, por lo que pensaron en optar por un columbario, pero para su sorpresa les dijeron que no hay.

Carmen Nasarre fue enfermera y matrona y ayudó a traer al mundo a muchos niños en Jaca. Heraldo

Una obra pendiente

La familia sabe que está en proyecto hacer este tipo de sepulturas, e incluso se dotó una partida de 120.000 euros en 2022. Sin embargo, han esperado cuatro meses y ven que las obras ni siquiera han empezado. "Me consta por las funerarias que hay otras personas en la misma situación. Al ser una urna tampoco puedes comprar una tumba", según Fernando Gascón, que asegura que tampoco es factible la opción de meterla en un nicho con otros familiares.

"Nos dicen que la única alternativa es esperar, pero estamos en abril y no hemos podido aún darle sepultura", lamenta este abogado. Él no entiende cómo si hace un año se aprobó una partida para construir columbarios todavía no se haya ejecutado y lo que es peor, no sabe cuánto tiempo más pasará y cuánto más tendrán que seguir con la urna en casa. "No sabemos qué hacer", apostilla. Y recuerda que los ayuntamientos tienen obligación legal de disponer espacio libre en el cementerio de acuerdo a la población.

Un problema añadido es que no han podido celebrar el funeral. "En la parroquia nos dicen que hacerlo ahora no tiene sentido si luego no podemos darle sepultura. Nos recomendaron esperar a que podamos llevarla al cementerio". Esta era su última voluntad, afirma su sobrino, y la quieren respetar.

De momento la madre de Fernando Gascón, Francisca, hermana de la difunta, guarda las cenizas en su casa a la espera de poder llevarlas al camposanto. Ella asegura encontrarse muy disgustada y triste con esta situación, ya que desde el fallecimiento "sus restos no pueden descansar en paz donde queremos, que es en el cementerio de Jaca".

Desde el Ayuntamiento de Jaca justifican que el proyecto para la instalación de columbarios está dotado económicamente y se están redactando los pliegos para su licitación "inmediata".

El 50% son incineraciones

Además de la cenizas de Carmen Nasarre, habría al menos otras tres familias esperando a la ejecución de la obra para poder llevar los restos de sus seres queridos al camposanto, tal y como afirman desde la funeraria Navas. En estos casos, se encuentran en custodia en la empresa. La compañía subraya que cuando se contratan los servicios, se plantean las diferentes opciones, una de ella es la incineración, "por la que ya optan el 50% de las familias". Pero en el caso de la capital jacetana todavía no hay columbarios en el cementerio municipal "y hay gente interesada". "Aunque algunos pueden guardar las cenizas en su casa, otros prefieren dejarlas en la funeraria".

Aparte de cumplir las últimas voluntades del fallecido si había elegido la incineración, desde la funeraria comentan que también se elige esta opción porque resulta más barata que un entierro tradicional, con alquiler o compra de nicho o sepultura, ya que los columbarios tienen precios más asequibles