Aluvión de currículos para el Hostal Kimboa de Ansó, "pero la decisión es irreversible"

Abrumados y agradecidos. Así se sienten Álvaro Pérez y Vladimira Pluskalova, el matrimonio que regenta el Hostal Kimboa de Ansó, después de que este martes recibieran por teléfono, por correo electrónico y también por redes sociales más de 40 solicitudes de personas de distintos lugares de España ofreciéndose para trabajar en su establecimiento.

Todo ello en respuesta al anuncio de cierre de su restaurante a mediodía por la dificultad para encontrar personal para los meses de julio y agosto -ofreciendo alojamiento, manutención y sueldo- en este pueblo del Pirineo oscense considerado uno de los más bonitos de España que durante la temporada turística multiplica su habitación población de 400 habitantes.

Álvaro Pérez reconoce que esta enorme respuesta les ha hecho volver a pensar si la decisión que habían tomado era la correcta o por el contrario tenían que rectificar y volver a servir comidas al mediodía. "Es muy duro decirles que no, pero es que nos ha costado cuatro años tomar esta decisión y cuando das el primer paso, que es el más difícil, ya no podemos dar marcha atrás. Quizás nos equivoquemos, pero es firme", remarca. Y es que aunque cree que con los currículos que le llegaron este martes podría "salvar" este verano, "¿y el que viene qué?", se pregunta. Con todo, él y su mujer seguirán abriendo su hostal de 12 habitaciones y dando el servicio de cenas de restaurante.

Entre los interesados, hay trabajadores con experiencia en hostelería de más de 60 años que se han quedado en paro, pero también otras personas que no han estado nunca en este sector como una diplomada en Odontología. Y respecto a la procedencia, hay gente de Galicia, Cantabria o Andalucía, y en menor medida de Aragón. A todos ellos les agradeció su disposición, pero también les hizo saber que la decisión es "irreversible". También le han llegado ofertas para coger su negocio.

Álvaro Pérez también valora que ninguna de las personas que le enviaron el currículo le habían interpelado por sueldo. "Solamente se han ofrecido para trabajar, no han preguntado ni por las condiciones, ni por dormir, no por dietas... Eso demuestra que hay gente con ganas y eso te anima", afirma.

La repercusión de su testimonio incluso ha traspasado fronteras ya que también le escribió una familia de hosteleros de Sudamérica "que tienen un negocio como yo y que se vieron en mi misma situación para decirme que a la largo ha sido mejor porque han ganado en salud". "Ha empatizado alguien con nosotros al otro lado del charco", valora.

Por último, este pequeño empresario hostelero insiste, además, en que él no ha pedido ninguna ayuda "solo he expuesto mi situación, que no he encontrado trabajadores durante varios años". Y espera que al menos menos este testimonio que se ha hecho viral "sirva para que otros compañeros míos se salven". De hecho, ha aconsejado a muchas de las personas interesadas que pregunten en otros negocios turísticos de la zona que también buscan personal.