El sector de Salud de Barbastro no cuenta con terapeutas ocupacionales frente a 8 profesionales de Huesca

El sector de Salud de Barbastro no tiene ningún terapeuta ocupacional ni en el Hospital de Barbastro ni en el centro de Fraga, ni tampoco en los consultorios médicos de atención primaria. Esta circunstancia constata con los ocho profesionales que prestan este servicio en el sector de Huesca o los 21 de Zaragoza. No sólo Barbastro es el sector de salud discriminado por la falta de estos profesionales. Otros aragoneses como Calatayud, Ejea de los Caballeros o Alcañiz tampoco disponen de estos profesionales, sí en cambio el sector de Teruel cuenta con cuatro.

Los datos los facilita el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional dentro de su informe para la atención especializada en el sistema sanitario aragonés. Según este diagnóstico, por población asistencial, al Hospital de Barbastro le corresponderían tres profesionales para complementar el tratamiento que se ofrece desde las áreas de pediatría, traumatología y reumatología.

Hasta 2017 en plantilla de este centro hospitalario había un profesional, pero Salud optó porque esa plaza la ocupara un fisioterapeuta, aunque como matizan desde el colegio de terapeutas “no es lo adecuado”. “Hay funciones de terapeutas que otros profesionales tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, si una persona ha sufrido un ictus y tiene que volver a comer. O no hay nadie que le enseña o el que le enseña no es la figura adecuada para hacerlo, en ambos casos está mal. Como esa función ya se presta no se ve en la necesidad de ofertar más plazas”, se lamenta Marta Marín Berges, presidenta del colegio de terapeutas.

La barbastrense Elena Colay de 42 años ha sufrido las consecuencias de no contar con un terapeuta en su hospital de residencia. Durante la gestación de su primera hija, hace diez años, sufrió una hemorragia cerebral que le dejo hemiplejia en medio cuerpo, de la que todavía le quedan secuelas. “Empecé la rehabilitación con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en un hospital en Huesca. Cuando me enviaron a Barbastro, aquí no había terapeutas ocupacionales y me volvieron a derivar a Huesca, pero dependía de la hora en la que viajaran otros pacientes y después de la sesión tenía que esperar a que terminaran todos para volver. O si no me tenía que llevar mi madre o mi marido y ello suponía un desembolso económico. Al final tuve que buscarme un tratamiento privado en Huesca”, cuenta Elena que considera esencial el servicio que puede prestar un terapeuta ocupacional. “No sabes lo que es hasta que lo necesitas, y es un servicio muy necesario. Hay mucha gente que lo necesita y otra que no lo sabe, pero también lo precisa”, cuenta.

La barbastrense Elena Colay, que tuvo que acudir a Huesca para recibir atención de los terapeutas ocupacionales. JLP

Desconocimiento profesional

La presidenta del colegio considera que las quejas podrían ser mayores, pero “hay un desconocimiento social” de la figura del terapeuta ocupacional. “Los pacientes y los profesionales desconocen que hay una especialista como los terapeutas ocupacionales y por eso no nos llegan quejas, pero realmente desde que naces y hasta que mueres se precisan de nuestros servicios, ya sea atender patologías, salud mental, una rehabilitación más funcional y sobre todo saber encargarnos de las actividades de la vida diaria como enseñar a vestir, la accesibilidad en el domicilio, volver a trabajar, coger tijeras … son muchas tareas. El terapeuta fomenta el movimiento, pero también procura una adaptación al paciente para que por ejemplo vuelva a comer, coger un lápiz, se pueda vestir, intentar que sea un sujeto activo”.

En Atención Primaria la situación es similar. “Estamos en cartera de servicio, pero nunca se dota presupuestariamente”, explica la presidenta del colegio de terapeutas, quien denuncia que hasta que esta reivindicación sea atendida los pacientes del sector Barbastro “tengan que desplazarse a Huesca con todo lo que eso conlleva de viajes y tiempo”.

Por su parte, desde el sindicato UGT de Barbastro se expuso también esta reivindicación en la Junta de Personal del Hospital de Barbastro y también se trasladó a la dirección de enfermería y al gerente del sector a través de un escrito firmado y registrado derivado también al Consejo de Salud del Centro de Barbastro (con representación del Ayuntamiento de Barbastro, Comarca, entre otros sectores sociales, sindicales y asistenciales).

Mejorar la calidad de vida

Desde el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales han solicitado además a la dirección del Hospital de Barbastro una reunión para exponer que a los pacientes atendidos “les falta esa funcionalidad para su día a día y que se está prestando desde otras especialidades o no se hacen, y en cualquier caso los pacientes salen del Hospital con una discapacidad o deficiencia. Y la solución no es ir a Huesca. No es una cuestión de tener más trabajo si no de prestar el mejor servicio a los pacientes para que tengan calidad de vida con un tratamiento integral. Se trata de exigir el mismo derecho a la salud vivas en una gran ciudad o en un pueblo”.