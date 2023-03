Horarios y precios del autobús de Torla a la Pradera de Ordesa en Semana Santa

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es una de las joyas naturales de nuestro país. Enclavado en la Comarca del Sobrarbe, este valle glaciar por el que discurre el río Arazas, es Patrimonio de la Humanidad y destino de miles de turistas que, año tras año, se acercan hasta cualquiera de sus accesos para recorrer sus senderos, disfrutar de las cascadas o simplemente contemplar sus espectaculares paisajes. Pero llegar hasta la Pradera de Ordesa, su acceso principal, puede resultar bastante complicado en días de máxima afluencia de visitantes al parque como se prevé que ocurra esta Semana Santa.

Por eso, del 6 hasta el 9 de abril no será posible acceder a la Pradera de Ordesa con vehículo privado sino que habrá que hacerlo en el autobús que conecta Torla con la Pradera para evitar, en lo posible, la masificación de vehículos.

Horarios y precio del autobús

En la web https://www.ordesabus.com se encuentra toda la información sobre los trayectos del autobús, sus precios y dónde adquirir los billetes. Estos son los horarios del autobús de Torla a la Pradera de Ordesa esta Semana Santa (del 6 al 9 de abril):

Primera salida desde Torla a las 06.00.

desde Torla a las 06.00. Última salida de Torla a la Pradera a las 18.00.

de Torla a la Pradera a las 18.00. Último trayecto de vuelta desde la Pradera a Torla a las 20.30.

Durante estos días el autobús realizará salidas cada 15 ó 20 minutos desde el aparcamiento de Torla, excepto entre las 06.00 y las 08.00. En este periodo, solo saldrá un autobús de subida a las 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 y las 08.00.

Es de interés conocer que pueden acceder al parque 1.800 personas de forma simultánea de tal manera que si se sobrepasa esta cifra no se podrá entrar en el parque hasta que no lo desaloje el número correspondiente de visitantes por lo que el autobús no circulará.

Paradas del autobús

La salida del autobús está situada en el parquin de Torla-Ordesa, junto al Centro de Visitantes del Parque Nacional y el destino es la Pradera, punto de partida de excursiones como la Cola de Caballo o la Senda de los Cazadores.

En la subida se realizan tres paradas: Hotel Abetos, Hotel Ordesa y Camping San Antón. No tiene parada en el Puente de los Navarros. El acceso al autobús en estas paradas intermedias es únicamente para pasajeros, no para perros, siempre y cuando el autobús tenga plazas y se haya comprado el billete previamente.

En la vuelta, a petición del pasajero, existen paradas, solo para bajar (pasajeros y perros) durante toda la jornada en sentido Torla en el Puente de los Navarros, Camping San Antón, Hotel Ordesa, Hotel Abetos, Torla pueblo y Torla aparcamiento.

Dónde comprar los billetes

El billete de autobús entre Torla y Ordesa se puede adquirir en la caseta situada en el aparcamiento de Torla. En los alojamientos de Torla-Ordesa próximos al recorrido del autobús y el billete de vuelta desde Ordesa se puede comprar en el Restaurante de la Pradera de Ordesa (solo en efectivo) y en la taquilla del parquin.

Estos billetes son abiertos y no se pueden reservar, pero sirven para cualquier día y hora.

Cuánto cuesta el billete de autobús a Ordesa

Billete ida y vuelta 5,00 euros

Billete ida y vuelta mayores 65 años y discapacitados: 3,50 €

Billete ida y vuelta menores 10 años** Gratuito (presentar DNI)

Billete solo ida o solo vuelta 3 €

Billete solo ida o solo vuelta mayores 65 años y discapacitados: 2,50 €

Tarifa perros 2 € (ida y vuelta) 1€ (ida o vuelta)

¿Puedo subir a mi perro al autobús?

Los perros están permitidos en el autobús y en el parque. Durante el recorrido por Ordesa deben ir siempre atados y estar alejados lo más posible del ganado. Los animales de razas potencialmente peligrosas deben ir con correa corta y bozal.

Los perros pueden viajar en el autobús pero lo harán en la bodega, según se explica en la web. Solo podrán subir con los pasajeros los perros lazarillos debidamente identificados. El usuario depositará y sacará del trasportín a su mascota al inicio y al final del viaje.

No todas las paradas permiten subir a los perros. El número de animales por cada viaje no excederá de tres, según la disponibilidad de los trasportines que disponen los autobuses. En el caso de agotar las existencias de trasportines se podrá suspender el servicio temporalmente. El visitante podrá utilizar su trasportín particular en las mismas condiciones de transporte.

Tal y como aparece reflejado en la información del Parque Nacional de Ordesa. El trayecto en vehículo privado al parque también está restringido en verano (del 23 de junio al 10 de septiembre), así como en las Fiestas del Pilar y los últimos fines de semana de octubre cuando también se activa el servicio de autobuses.

