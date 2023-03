Así actúan las 'mulas de dinero', detectadas ahora en Jaca

La Policía Nacional de Jaca ha identificado a dos 'mulas de dinero' dentro de una investigación por estafas informáticas en las que se suplanta la identidad de oficinas bancarias. Estos delincuentes son personas reclutadas por organizaciones criminales para recibir y transferir, entre cuentas bancarias de diferentes países, dinero obtenido ilegalmente.

Las 'mulas' se captan mediante suculentas ofertas de trabajo en la red, mensajería instantánea o incluso en persona, en las que sin apenas requisitos se plantean importantes comisiones por transferir cantidades ingresadas en sus cuentas bancarias. Se convierten así en responsables de un delito de blanqueo de capitales.

El último fraude utilizando a estas 'mulas' se ha descubierto en Jaca, donde se han presentado dos denuncias. Las víctimas recibían una llamada o mensaje en los que el interlocutor simulaba ser un empleado de su entidad bancaria. De hecho, el número de teléfono que aparecía reflejado coincidía con el del banco, puesto que los autores utilizan plataformas para modificar la identidad de la llamada o SMS.

El ciberdelincuente les informaba de que había un cargo no autorizado en su tarjeta y que para retrotraerlo necesitaba que le dieran unos códigos a través de SMS. Con estos códigos los estafadores consiguieron acceder a las cuentas y pedir prestamos superiores a 15.000 euros y realizar compras por importes de entre 1.000 y 2.000 euros

La Policía ha vuelto a alertar sobre este tipo de fraudes, ya que cada vez aumentan más las estafas bancarias y en ellas se combinan varias técnicas de engaño que dotan al suplantador de suficiente credibilidad.

En el caso de Jaca, las víctimas recibían una llamada de un número de teléfono fijo, identificándose el interlocutor como empleado de su banco. De hecho, mientras estaban hablando, a través de un buscador de internet, el cliente introducía el número de teléfono y salía que era de su oficina.

El falso empleado informaba a la víctima de que se estaban realizando cargos en su tarjeta de crédito, llegando incluso a aportar su nombre y apellidos, así como el número de tarjeta, fomentando la confianza de la víctima hasta conseguir que le enviara unos códigos por SMS para poder anular las compras. Solo cuando las víctimas acceden a sus cuentas o se ponen en contacto con su banco es cuando se dan cuenta de que han sido estafadas.

La Policía insiste una vez más en recomendar no seguir indicaciones a través de teléfono o mensaje, ni facilitar ningún tipo de código, aunque se reciba una llamada o mensaje que parezca de nuestro banco. Por contra, aconseja que sea el cliente el que se ponga en contacto con la entidad bancaria. "Ninguna entidad bancaria pedirá nunca a su clientes datos sensibles (claves, contraseñas ) por teléfono, correo electrónico, SMS, ni por cualquier otro medio", asegura. Y nunca se debe acceder desde enlaces recibidos en correos o SMS, ya que suelen suplantar y simular la página oficial.

En cuando al engaño de que son objeto las propias 'mulas', pide no aceptar ningún trabajo que requiera hacer transferencias desde una cuenta bancaria personal, no facilitar los datos bancarios o financieros a alguien a quien no se conoce, buscar información sobre la empresa que está ofertando los puestos de trabajo y si se sospecha que le están utilizando como mula bancaria, poner fin a toda comunicación, no realizar ninguna transferencia más e informar de ello al banco y a la Policía.