Así será el nuevo grado de Medicina en Huesca: 40 plazas, desde el curso 2024-2025 y con un coste de 1,7 millones

Más de una década después de que la Universidad decidiera suprimir el tercer curso de Medicina en el campus de Huesca y obligara a los alumnos a completar su formación en Zaragoza, la capital oscense no solo recuperará 3º sino que tendrá el grado de forma completa, hasta 6º. La nueva titulación empezará a impartirse en el curso 2024-2025, con una oferta de 40 plazas, que se podrán incrementar si aumenta la capacidad para hacer prácticas.

El rector, José Antonio Mayoral, y las consejeras de Sanidad y Ciencia y Universidad, Sira Repollés y Maru Díaz, han dado detalles este martes en Huesca de cómo será esa titulación, justo el mismo día de la firma del preacuerdo entre el Salud y los sindicatos que desconvoca la huelga sanitaria.

La implantación se realizará de forma progresiva, de manera que en septiembre de 2024 inicien los alumnos de Primero el nuevo grado y en el curso 2026-2027 se empiece a impartir 3º. En 2030 se licenciarán los primeros estudiantes con el título completo de Medicina por el campus de Huesca.

Una comisión técnica formada por las tres partes ha preparado durante varios meses el proyecto, para garantizar "la misma calidad de estudios" que en Zaragoza. ¿Por qué ahora? La respuesta la ha dado Mayoral: era necesario tener un hospital universitario, cualificación que adquirió el San Jorge en 2020; está en proceso de acreditación el nuevo plan de estudios, que entrará en vigor a la vez en 2024 en Huesca y Zaragoza; y hay una necesidad de formar más profesionales para paliar el déficit de la sanidad pública.

Según Mayoral, Medicina es "uno de los dos grados más complejos" de la Universidad. Ha justificado la oferta de 40 plazas y no de 60, como se había llegado a barajar "porque es lo que ahora podemos asumir con la estructura sanitaria". Serán necesarios 102 profesores de prácticas, empleando casi todo el sistema de salud de la provincia, incluyendo Barbastro, y otros 28 docentes a tiempo complejo.

El rector ha dejado la puerta abierta a un incremento del alumnado. "Si tenemos más capacidad de hacer prácticas, podrá haber más estudiantes, si no, no, porque no queremos empeorar la ratio de alumnos por profesor", ha declarado.

El coste anual se ha cifrado en 1,7 millones de euros y para su financiación la Universidad firmará un contrato programa especial. Solo el sueldo de los profesores se eleva a 1,5 millones, cuando estén los seis cursos en marcha. Además será necesario rehabilitar parte de la antigua Residencia de Niños para aumentar el espacio de la actual Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte. Se han pedido fondos europeos para una remodelación valorada en 3 millones de euros.

Para la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, era fundamental asegurar un grado de la misma calidad en cuanto a profesorado, infraestructuras y las prácticas, que en Zaragoza y Huesca "no hubiera uno de primera y otro de segunda" sino un único título de la Universidad independientemente de la ciudad donde se haya estudiado, ya que habrá un mismo plan de estudios.

También se vio la necesidad de escalonar la puesta en marcha y no cambiar "las reglas del juego a mitad de partido" para los alumnos, de manera que los que empiezan 1º el próximo curso sepan que podrán ir a Zaragoza a partir de 3º y los que hacen la Evau en el 2024-2025 sean conscientes de que tienen opción de realizar los seis años en Huesca. "Será un título de calidad, completo y favorable tanto para la ciudad como para los alumnos", ha declarado Maru Díaz, destacando que se suma a las 20 plazas incrementadas en Zaragoza.

Por su parte, la consejera de Sanidad ha puesto el énfasis en que las nuevas plazas vendrán a paliar el actual déficit de profesionales. Sira Repollés ha recordado la herencia que se encontró el Gobierno: la jubilación forzosa de 700 profesionales y la escasa oferta de plazas MIR aumentó el problema ya endémico de falta de médicos.

Para mitigarlo, a corto plazo, ha recordado, se decidió incentivar los puestos de difícil cobertura, prolongar la actividad de los especialistas o incrementar las unidades docentes para cubrir al cien por cien las plazas MIR (334, un 30% más). El objetivo a largo plazo es el aumento del número de estudiantes, el ámbito universitario "con mayor desproporción entre demanda y oferta", según Sira Repollés. Actualmente el número de egresados cada año es de 225, y la intención es formar "al menos a 300 cada año en la universidad pública". De ahí el aumento de un 10% de plazas en Zaragoza y la implantación del grado completo en Huesca.

A la presentación ha asistido el alcalde de Huesca, que ha calificado el acuerdo como "una noticia excelente" para la capital oscense y para Aragón y ha agradecido el esfuerzo de la Universidad y del gobierno de Javier Lambán. "Es una reivindicación histórica de la ciudad", ha dicho Luis Felipe, reconociendo que no ha sido fácil pero que un paso decisivo fue la conversión del San Jorge en Hospital Universitario.