32 mujeres de Jaca reciben protección y seguimiento por violencia de género.

El Ayuntamiento de Jaca se va a adherir al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En la actualidad, 32 mujeres de la capital jacetana están dentro de este sistema y al no haber adhesión por la Policía Local, se ocupa la Policía Nacional. La subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar ha explicado esta mañana en Jaca que ninguna de estas mujeres están en riesgo alto ni extremo, sino que están en riesgo no apreciado o bajo. Aun así, la adhesión del consistorio jaqués a VioGén, que supondrá un trabajo conjunto entre ambas policías, “harán que estas mujeres estén más cuidadas y más protegidas y que no se dé ningún caso de violencia extrema”. Esta cifra, que podría considerarse alta para una localidad como Jaca, “está en consonancia con otras ciudades”, ya que según la subdelegada, “ha habido un repunte en todos los municipios y Jaca está dentro de lo que sucede a nivel nacional”.

Con la adhesión del Ayuntamiento de Jaca al sistema VioGén, faltarían Sabiñánigo y Monzón, ya que el resto de la provincia “ya se han sumado”. Los últimos han sido los consistorios de Binéfar, Barbastro y Fraga. Esta cuestión ha sido una de las que se han tratado en la Junta de Seguridad Local celebrada en el Palacio de Congresos de Jaca.

“Desde la concejalía de Mujer nos queríamos sumar al sistema VioGén y vamos a conocer la tramitación que hay que llevar a cabo para ello”, ha explicado la concejal de Mujer Olvido Moratinos. No obstante, ha recordado que desde esta concejalía junto a la Policía Local, se puso en marcha el sistema AgreStop en 2019, para evitar posibles agresiones sexuales. Funciona a través de un botón, que al pulsar da aviso a la Policía Local, o mediante la 'app'. En este sentido, Moratinos ha hecho un llamamiento a la sociedad a descargar esta aplicación para dispositivo móviles, “porque además de servir de alarma ante cualquier agresión, se puede utilizar de acompañamiento o para denunciar una agresión”.

Carmen García, jefa de la Unidad de Violencia de Género, ha desgranado los pasos a seguir para la adhesión al sistema VioGén, un trámite que “suele ser bastante ágil”. Se trata de una base de datos que aglutina a todos los agentes actuantes en la protección y seguimiento de las víctimas y registra todo lo que se hace con la víctima, desde la denuncia hasta las actuaciones posteriores que haya. “Comenzó a funcionar en 2007 y estamos más de 35.000 usuarios dados de alta en la aplicación”, añade García.

Semana Santa y Viernes de Mayo

La Junta de Seguridad Local ha analizado otros temas relativos a la seguridad, como la Semana Santa y la fiesta del Primer Viernes de Mayo. En este último caso, dado que es una celebración multitudinaria, “se pondrán todos los medios necesarios como siempre de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local”, señala la subdelegada. Y respecto a la Semana Santa, una época de gran afluencia de turistas, también se garantizará la seguridad del casco antiguo. En este sentido, el alcalde de Jaca, Juan Manuel ramón ha asegurado que las pruebas realizadas con los bolardos este pasado fin de semana “no han sido casuales, porque se intenta llegar a Semana Santa con el sistema probado y así atender a ese riesgo 4 de alerta anti terrorista para tener el casco cerrado, que es una de las misiones del sistema de bolardos”. Esta semana se analizará cómo ha ido esa prueba y “se pondrán a punto para que en esos momentos de máxima afluencia estén en pleno funcionamiento”.