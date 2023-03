Faci dice que el transporte escolar al IES Pirámide "no solo es cuestión de presupuesto", sino de oferta de medios

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha manifestado que la solución al transporte escolar del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Pirámide' de Huesca "no es simplemente una cuestión de recursos presupuestarios", sino que depende "de la oferta de medios" por parte de las empresas del sector.

La asociación de madres y padres (Amypa) de este centro ha lamentado la "falta de voluntad política" por parte del Gobierno de Aragón para solucionar el problema del transporte escolar del centro, que afecta a unos 600 alumnos desde que enero de 2021, cuando se modificó el horario, que supone tengan que esperar casi 40 minutos en el traslado o recogida de los alumnos, en un trayecto de entre 10 y 15 minutos.

El consejero ha manifestado que existe un problema de autobuses, cuya solución "no podemos poner nosotros porque depende de la oferta de medios de transporte".

Ha añadido que desde el Departamento han adoptado "siempre la mejor solución", una cuestión "que no damos por zanjada, seguiremos trabajando, pero difícilmente podemos poner en marcha unos recursos que no existen en estos momentos y que no dependen del Gobierno de Aragón".

Ha añadido que ante esa falta de oferta, por una parte, se ha optado por "garantizar a todos los alumnos del IES Pirámide que se puedan escolarizar allí" y para eso se han duplicado turnos, una medida "que no solamente la adoptamos ahí, sino que están en muchos centros educativos de Aragón".

En segundo lugar, se ha optado por "cambiar la adscripción" para que, en un corto plazo, los alumnos que viven en la ciudad de Huesca se escolaricen en ella, si quieren. Ha recordado que el IES está en el término municipal, pero también atiende a alumnos del entorno rural próximo a la capital oscense.