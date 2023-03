Miguel Gracia: "La unión de los valles del Pirineo es necesaria, con o sin fondos europeos"

¿Por qué la Diputación de Huesca se lanzó a ser la promotora de la unión de Astún y Formigal?

En septiembre de 2021, el Gobierno de Aragón nos dijo que los fondos europeos para Planes de Sostenibilidad Turística deberían realizarse a través de administraciones locales: se invitó al valle del Aragón, a su mancomunidad, a presentar la solicitud para la unión Candanchu-Astún; y en Astún-Formigal, con dos comarcas, solo la Diputación podía hacerlo. Aún no siendo nuestra competencia, entendimos que era un proyecto de interés para Aragón y para el sector del esquí, después de la crisis vivida en 2021, cuando las estaciones estuvieron cerradas por la covid.

Son proyectos largamente reivindicados, y aplazados. ¿Qué los ha hecho resucitar?

Por un lado, el turismo de la nieve va hacia grandes dominios, en los Alpes y en Baqueira o Sierra Nevada, nuestros competidores. Y, por otro, la tragedia de ese invierno de la pandemia, cuando la economía de los valles se hundió y tuvimos que ir al rescate de empresas y trabajadores. La nieve es un sector estratégico para la provincia. La unión de estaciones es buena para el valle de Tena y Formigal, pero sobre todo para Jaca y el valle del Aragón, con dos estaciones pequeñas que gracias a esa conexión tendrían un dominio más atractivo. Es unir dos valles. Y no tienen por qué ser solo estaciones de invierno sino para su uso todo el año.

¿Por qué invertir en nieve en un escenario de cambio climático?

El cambio climático conlleva realizar inversiones para sustentar lo que en el Pirineo es una industria. Con la tecnología actual se está innivando a 2,5 grados, cuando hace 20 años se necesitaba estar a cero grados. Este turismo puede aguanta 20, 30 o 40 años, y la nieve es riqueza en la montaña. Nosotros no somos los causantes del cambio climático, somos los afectados, y no podemos quedarnos parados, hay que seguir invirtiendo porque no hay alternativa a la nieve en esos valles. Es donde más población tenemos y donde más se ha incrementado.

La Diputación ha advertido sobre los plazos, ha dicho que quizá no se llegue a tiempo con el calendario marcado por Europa. ¿Qué propone?

Proponemos que se pida más tiempo, porque la gestión de los procesos administrativos de la obra es larga, por no hablar de la amenaza de contenciosos en los tribunales. Los técnicos de la Diputación lo han advertido. Yo no puedo poner en riesgo la economía de la Diputación, que debe atender a 202 ayuntamientos. No podemos acometer la obra hasta tener todos los permisos ambientales que marca la ley, no podemos lanzarnos a contratarla y que luego tengamos que devolver el dinero (26 millones) con intereses, y asumirlo la Diputación con fondos propios. Insisto, como responsable de esta institución yo no pondré en quiebra a la Diputación. Solo pido tiempo.

¿Es fácil lograr esa prórroga?

No lo sé, es una responsabilidad del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Industria, lo tendrán que decidir o pedir permiso donde corresponda. Solo he preavisado con un informe de mis técnicos. No quiero dejar sobre mi conciencia que esos 26 millones de euros se puedan perder. Si esa prórroga no es posible, planteo que el dinero se redistribuya, queda todo el 2023, y pueda ir a proyectos en distintas comarcas de Aragón y a mejorar instalaciones en las propias estaciones: innovación, eficiencia energética...

¿Esa solicitud de prórroga no está motivada por un intento de sacar del debate electoral la unión de estaciones?

La prórroga la solicité antes de un encuentro con opositores a esos proyectos, donde llegamos a la conclusión de que sería bueno sacarlo del debate electoral. Ahora bien, eso no impide que sigan avanzando los procesos administrativos. Independiente de que haya o no fondos europeos, el Gobierno de Aragón debe seguir adelante con ese Plan de Interés General (PIGA) y la declaración de impacto.

¿Teme el PSOE un coste electoral en los comicios de mayo?

Nunca se sabe. Yo tengo que decir lo que pienso, aunque estemos en precampaña. No puedo engañar, tener un informe y esperar a contarlo el 29 de mayo.

¿Esperaba esa reacción social a un proyecto muy demandado por el Pirineo?

En parte tiene que ver con la cercanías de las elecciones. No puede ser que tengamos un PORN de Canal Roya (por donde va la telecabina) desde el 2006 y que responsables de algunos departamentos abran el melón ahora, porque quieren diferenciarse de otros partidos de la coalición. El periodo electoral no es bueno para tener la cabeza fría, para analizar un proyecto, definirlo, corregirlo, cambiarlo..., decidir si debe tener 34 pilonas o 2, si debe pasar por una zona o por otra.

Chunta y Podemos siempre han manifestado su oposición.

Sí, pero sobre todo en la precampaña. En 2021 ya se asignaron fondos y no dijeron nada.

Aragón Existe acaba de cuestionar que el 77% de los fondos para los planes de sostenibilidad turística vaya a la nieve.

Que lo cuestione Aragón Existe, que concurre en coalición con Teruel Existe, me llama la atención, cuando han tenido un FITE que lleva invertidos casi 2.000 millones en Teruel. Ahora nos cuestionan la manera de hacer en la provincia, en un proyecto que tendría por primera vez fondos públicos, porque Aramón ha hecho sus inversiones a pulmón, con créditos. Puedo entender más las quejas de otros territorios, donde se habían generado expectativas de recibir fondos.

¿Sus desavenencias con Lambán tienen algo que ver en esto?

En absoluto, al contrario. En varias ocasiones me ha llamado para ver cómo percibía la cuestión.

Lambán reiteró el viernes que hay tiempo para hacer el proyecto con dinero de Europa.

Yo tengo que atender a los reparos de mis técnicos: un PIGA, una tramitación ambiental, un proceso judicializado, la contratación en el Boletín Europeo... y una obra de 35 millones en el Pirineo.

En el final del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi parecía que este PIGA estaba resuelto. ¿Qué ha pasado? .

Yo me sorprendí cuando supe que se había hecho toda la tramitación pero que no se publicó y con lo cual no se aprobó. Eso tengo entendido.

¿Cree que peligra el proyecto?

Por eso he pedido la prórroga, porque este proyecto está en peligro por la falta de tiempo y por las denuncias anunciadas.

Y usted dice que es fundamental y necesario.

No digo cómo, ni por qué sitio, ni con cuántas pilonas, pero la unión de los dos valles es fundamental. Hay que avanzar en los permisos, y cuando llegue el momento si está autorizado, que se haga, con o sin dinero europeo. Cómo esta Comunidad no va a tener recursos para hacerlo. Los fondos europeos, que eran una oportunidad, se están convirtiendo en un problema.