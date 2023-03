Escrivá visita La Confianza en Huesca: "Estoy seguro de que mi padre estuvo aquí"

"He visitado hoy y comido en La Confianza. Estoy seguro de que mi padre estuvo aquí cuando empezó su profesión de médico en 1941 en Huesca". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha emocionado este viernes al recordar que su progenitor vivió y trabajó en la capital oscense durante tres años.

De este sentimiento ha dejado constancia en sendas dedicatorias en el Libro de Honor del Ayuntamiento y en el Libro de Visitas del ultramarinos centenario de Huesca, donde el ministro ha comido junto al alcalde oscense, Luis Felipe, quien lo ha invitado para confirmar la aprobado la adscripción de dos inmuebles (tres locales) de la Tesorería General de la Seguridad Social. Uno de ellos está ubicado en la calle María Auxiliadora y los otros dos en la calle Heredia.

Escrivá no ha sido parco en sus recordatorios. "Es una satisfacción estar hoy en Huesca, visitar su ayuntamiento y reunirme con el alcalde Luis Felipe y miembros de la corporación municipal. Me unen Huesca lazos emocionales y paso periodos en sus montañas. Con el alcalde hemos abierto el camino para que los bienes patrimoniales de la Seguridad Social no utilizados redunden en el beneficio de los oscenses. Para mí, como ministro, es un honor haberlo podido anunciar hoy junto con el alcalde de Huesca", ha escrito en el libro de firmas que se guarda en el despacho noble de la alcaldía.

En La Confianza ha dejado una entrañable dedicatoria "cargada de emoción y humanidad", según han destacado sus propietarios, la familia Villacampa Sanvicente. "Me emociona pensar que estoy, sobre todo, oyendo a María Jesús hablar de su padre y a Víctor, su hijo, hablar de su padre y marido de María Jesús", ha continuado escribiendo en el libro del establecimiento. "Me he emocionado escuchando y me ha recordado a mi padre viviendo en Huesca. Para mí es un orgullo estar hoy aquí y hacerlo como ministro de España", ha continuado antes de poner su nombre y la fecha.

José Luis Escrivá ha indicado que su padre, primero médico de familia y después traumatólogo, se trasladó desde Huesca a Albacete, donde se afincó y nació, en 1960, el hoy integrante del Gobierno de Pedro Sánchez.