"Metí la rueda de la bici en una junta de dilatación de la carretera de Nueno y salí volando; el casco me salvó la vida"

La carretera vieja que une Nueno con Arguis es una de las rutas más frecuentadas por los ciclistas de Huesca ya que sus empinadas rampas facilitan los entrenamientos en los que hay que elevar las pulsaciones y, de paso, ofrece unas espectaculares vistas del congosto de Isuela. Sin embargo, hay un punto crítico que ha provocado ya varios accidentes, el último de ellos el pasado sábado cuando un aficionado de 59 años sufrió una rotura de clavícula tras una aparatosa caída al meter la rueda de su bici en el hueco de una junta de dilatación que atraviesa la calzada. "Salí volando y el casco me salvó la vida", admite aliviado.

Aunque descarta presentar denuncia alguna, sí pide al menos que la administración competente de esta carretera tome medidas "para que no le pase a ningún ciclista más porque es algo que tiene fácil solución".

Enrique salió de ruta con otra cicloturista desde Huesca y al llegar a Nueno decidieron seguir por la carretera vieja para subir hasta el pantano de Arguis. En la bajada, cuando circulaban a unos 30 kilómetros por hora, atravesaron en un tramo más llano un badén formado por dos grandes placas de cemento que están separadas por una junta de dilatación "que cabe justo la rueda de una bici y la metí allí", explica. Asegura que fue "un despiste porque había subido muchas veces y sabía que estaba eso allí". "Cuando me di cuenta ya estaba brincando por encima de la bici", recuerda.

Al oír su grito en la caída, su compañera se acercó y llamó a la mujer de Enrique para le fuera a buscar en coche "porque en caliente me dolía todo pero pensaba que no me había roto nada". Sin embargo, otro ciclista paró al ver el accidente para interesarse por su estado y le advirtió de que podía tener alguna lesión más grave en el hombro por lo que decidieron pedir una ambulancia. "Llegaron enseguida y me llevaron al Hospital San Jorge, donde me atendieron de diez", agradece.

Admite aliviado que para lo que le podía haber pasado, la rotura de clavícula es casi un mal menor "porque el casco está bollado del golpe que me di con la cabeza en el suelo", señala. Lo que sí lamenta es que este percance ha echado por tierra el objetivo que se había marcado esta temporada, la Treparriscos, hermana menor de la Quebrantahuesos, porque tendrá que estar seis semanas sin poder subirse a la bici.