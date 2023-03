Ignacio Garriga, de Vox, en Huesca: “No hay mociones suficientes para toda la censura que se merece este gobierno”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha desplazado este jueves a Huesca, para participar en un acto enmarcado en la gira de presentación de ‘España Decide’, donde ha estado acompañado por el vicepresidente primero de Acción Política y eurodiputado, Jorge Buxadé, el candidato a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, y el cabeza de lista a las autonómicas por la provincia de Huesca, David Arranz. Al acto han asistido decenas de personas.

Durante su intervención, Ignacio Garriga ha insistido en que “no hay mociones suficientes para toda la censura que se merece este gobierno; ni hay mociones suficientes para todo el retrato que necesita este gobierno y todos sus ministros”. Y ha recordado que una moción de censura es “un instrumento legal que tiene doble objetivo: censurar al gobierno de la nación y retratar todas las tropelías que han cometido desde que han llegado al poder”.

Por ese motivo, Garriga ha criticado la postura del Partido Popular sobre la moción de censura, ya que “aún sabiendo todo lo que ha hecho el Gobierno, y con todos los que han pactado, nunca les es suficiente para votar a favor” de dicha moción. De esta forma, ha explicado que el PP "ha mirado hacia otro lado, pero nosotros jamás lo vamos a hacer. No vamos a hacer dejación de funciones”, porque “vamos a asumir nuestra responsabilidad y, por tanto, cumpliendo con nuestra palabra, defenderemos la moción el próximo martes para salvaguardar la Nación, la libertad y garantizar el futuro de las generaciones presentes y futuras”.

Ante esa moción de censura, Garriga ha lamentado que el PP salga “a criticar que hayamos elegido un candidato independiente. Por ese motivo, ha matizado, “hemos presentado al señor Tamames para que los señores del PP y todos lo partidos regionalistas puedan votar a favor de la moción de censura”. En definitiva, “hemos buscado un candidato independiente para que puedan votar todos lo partidos a favor de la moción de censura y desalojar así al peor presidente en el peor momento posible”.

En otro orden de cosas, Garriga ha abordado los principales problemas de Aragón como "la despoblación que afecta a esta tierra, y obliga a los hijos a marcharse; la desindustrialización acelerada promovida por una serie de delirios climáticos, y acaba con los empleos estables; la crisis energética que desborda los hogares de facturas impagables…". Para el secretario general, estos “problemas comunes y la crisis de las clases medias y trabajadoras”, se deben a “una serie de políticas que han compartido ambos gobiernos -PP y PSOE-“. Porque, a pesar de que “todos los partidos políticos están de acuerdo, hacen que discuten, pero luego votan lo mismo”, ha señalado.

Por último, Garriga ha afirmado que “el municipalismo es muy importante para Vox”, porque, asegura, “es en el municipio, desde lo local, donde se comienzan a construir cambios importantes. Portal a portal, barrio a barrio”.

"Hay futuro para Aragón, queda todo por hacer"

Por su parte, Alejandro Nolasco ha asegurado durante su intervención que los problemas de Huesca son “muy parecidos” a los que existen en Teruel, ya que ambas provincias sufren “despoblación, falta de inversión, malas carreteras, la no defensa de nuestras tradiciones y del patrimonio…”. Por eso, ha querido lanzar una pregunta a la que ha dado inmediata respuesta: “¿Hay futuro en Aragón?” La respuesta está en que “sí lo hay porque queda todo por hacer”, ha explicado, tras hacer hincapié en las oportunidades que existen en el “sector turístico”; en el aprovechamiento de todas nuestras “fuentes de energía” -en aquellos sitios en los que no se destruya el paisaje y el suelo no sea productivo ni tenga un uso tradicional-; y en la mejora de “las conexiones terrestres para que llegue internet hasta el último pueblo de Aragón”.

Por último, David Arranz ha aprovechado para hacer un pequeño repaso de los “éxitos” que ha cosechado Vox en las Cortes de Aragón durante esta legislatura: “Hemos rebajado el impuesto de Sucesiones y Donaciones, hasta que podamos eliminarlo -ha puntualizado-; hemos construido un segundo instituto en Monzón; hemos defendido el empleo como el mejor escudo social…". "En definitiva, hemos dejado claro que abogamos por la igualdad y solidaridad entre los españoles, con independencia de dónde resida cada uno”, ha aseverado, para añadir que por ese motivo, “resulta de vital importancia nuestra entrada en las instituciones, así como mantener nuestra presencia y fuerza en todas ellas”.