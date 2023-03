Huesca activa una oficina virtual para pagar el cementerio, la reserva de salas o las bodas

El Ayuntamiento de Huesca estrena Oficina Virtual Tributaria, a la que se puede acceder a través de la web ovt.huesca.es. La puesta en marcha de este servicio ha sido posible gracias a los fondos conseguidos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU en la convocatoria de subvenciones para la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales. De momento, se pueden pagar de forma 'on line' el cementerio, la reservas de salas municipales, las tasas de una oposición o las bodas, entre otros servicios.

La concejala de Tecnología y Administración Electrónica, y también responsable de Fondos Europeos, Cristina de la Hera, ha explicado que el proyecto del Ayuntamiento "planteaba inversiones por algo más de 250.000 euros en tres líneas de actuación que se han desarrollado ya de forma completa. Estas líneas hacían referencia a inversiones en materia de ciberseguridad, a la mejora de infraestructuras y al desarrollo de servicios de administración electrónica orientada a la ciudadanía".

En cuanto a las inversiones relacionadas con ciberseguridad, la concejala ha detallado que se han acometido acciones como la implantación de un servicio de monitorización de la seguridad integrado en la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad.

Sobre mejora de infraestructuras, ha explicado que se ha adquirido equipamiento para la creación de puestos de trabajo móviles o para el suministro permanente de energía al centro de datos del Ayuntamiento. Finalmente, se han desarrollado servicios orientados a la ciudadanía como la renovación de la sede electrónica, la actualización de la app municipal o la creación de la Oficina Virtual Tributaria.

Esta Oficina, ha incidido de la Hera, "ya está en funcionamiento y tiene mucha importancia porque hasta la fecha el Ayuntamiento no disponía de este servicio por lo que apenas teníamos trámites 'on line' relacionados con el pago de tasas y tributos. Además, no estaban integrados en una plataforma común de gestión municipal".

A través de ella ya se pueden llevar a cabo diferentes trámites como consultar y modificar de los datos tributarios y el domicilio fiscal, hacer domiciliaciones de pagos, consultar y pagar recibos, simular y generar autoliquidaciones para el pago de tasas y precios públicos, acceder al calendario fiscal, validar documentos.... “Cada vez se irán incorporando más trámites a la Oficina Virtual, que irá creciendo y contando con nuevas funcionalidades”, ha comentado la concejala.

Por su parte, el Jefe del Servicio de Nuevas Tecnologías, Óscar Tesa, ha detallado que en la Oficina habrá trámites que se podrán hacer solo si se está registrado, pero también habrá otros que se puedan hacer sin identificación. Entre estos últimos se encuentra, por ejemplo, el pago de recibos que no estén domiciliados, la consulta del calendario fiscal o la reserva de salas en espacios como el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, el Centro Cívico o el Casino. El pago está habilitado para tarjeta de crédito y/o débito, y se está estudiando la posibilidad de incorporar bizum.