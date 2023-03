Luis Felipe descarta pactar con Podemos tras las elecciones aunque le cueste la Alcaldía 

"Rompí con Podemos, he gobernado en solitario sin Podemos y no volveré a pactar con Podemos". Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Huesca al ser preguntado por posibles pactos postelectorales, anticipando la estrategia del PSOE en la próxima campaña de buscar el voto del centro. En una semana difícil en las relaciones entre los dos partidos de la izquierda en el Gobierno de Pedro Sánchez, Luis Felipe aseguró que renuncia a una alianza con la formación morada, aunque eso le cueste la Alcaldía en el próximo mandato.

El candidato socialista gobernó con Cambiar Huesca en el mandato 2015-2019, pero el pacto acabó de forma turbulenta. A las puertas de las elecciones (seis meses antes) llegó la ruptura, cuando Luis Felipe cesó a los cuatro ediles del grupo que lo aupó en la investidura. La formación se volvió a presentar bajo la marca Con Huesca Podemos Equo y sacó dos concejales, que han permanecido en la oposición los últimos cuatro años.

El alcalde de Huesca, que este sábado asistió por la tarde al congreso Huomantech, en declaraciones a este periódico, explicó su desmarque de la candidatura situada a su izquierda "porque el PSOE representa un proyecto social mayoritario donde caben todos los ciudadanos". "Entendemos la política como un elemento para tender puentes a la sociedad, no como una sucesión de conflictos permanentes, ni queremos gobernar para minorías. Yo soy alcalde de los 55.000 habitantes de la ciudad, no soy alcalde de mi asamblea. Me considero una persona moderada y no comparto posicionamientos políticos que apelan al conflicto y al radicalismo", añadió.

Un pacto plagado de "sobresaltos"

El candidato del PSOE confía en poder gobernar en solitario, aunque sea con mayoría simple, como ha hecho en este mandato (con 10 de los 25 concejales), pero estaría dispuesto a renunciar a la Alcaldía si esta pasa necesariamente por un acuerdo de coalición con la formación morada. "Si mi puesto de alcalde depende de un pacto con Podemos, yo personalmente no gobernaré con ellos", aseguró, recordando que los cuatro años de alianza "no acabaron bien". "Estuvieron plagados de sobresaltos. Es una experiencia que ya he vivido y que no quiero volver a vivir".

De hecho, en el actual mandato, Podemos se ha situado en la oposición y apenas ha habido acuerdos con el PSOE. "La estabilidad institucional la ha dado Ciudadanos, en lo fundamental", recordó Luis Felipe. Los tres concejales de este grupo han facilitado la aprobación de los presupuestos de Huesca desde el 2019.

El alcalde hace extensiva su posición a otros grupos situados a su izquierda, con planteamientos, dijo, "muy similares a Podemos", como Cambiar Huesca o Equo, "que el PSOE difícilmente puede asumir". Respecto a Chunta Aragonesista, opinó que su posición es "más institucional".

Respecto al hecho de que el Gobierno central se siga sustentando en un acuerdo PSOE-Podemos, a pesar de las graves discrepancias evidenciadas con la ley del ‘solo sí es sí’, Luis Felipe argumentó que "cada institución es diferente" y en el caso de Huesca no ha visto propuestas de esa formación dirigidas al conjunto de la sociedad.

En busca del voto del centro

Con esta postura, busca el voto del centro, situarse "en la centralidad política", consciente además de las dificultades electorales de Ciudadanos y el PAR. Este es un espacio, añadió, "en el que siempre han estado los socialistas de Huesca".

El alcalde hizo estas declaraciones dos días después del primer debate de precampaña que enfrentó a los alcaldables proclamados hasta ahora por PSOE, PP, Podemos, Vox, CHA, Equo y Cambiar. La discusión giró en torno a la posibilidad de contar con un tren de cercanías a Zaragoza, que todos los candidatos estuvieron de acuerdo en potenciar.

