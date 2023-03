Un estudio móvil 'made in' Huesca para crear avatares 

Julio Luzán es un artista sobradamente conocido. Su empresa Tecmolde, con base en Loporzano (Huesca) ha creado arquitecturas efímeras para parques acuáticos y de aventura, cine y TV. La siguiente generación, encarnada por su hija, Irene, aportó el salto tecnológico de la mano de la firma Shu Digital para la aplicación del 3D a la creación. Está detrás de la modelación a escala para la construcción posterior de los edificios Ferrariland de Port Aventura o de los dinosaurios del Sauriopark de Dinópolis. Ha trabajado para la serie de televisión 'La catedral del Mar', en proyectos particulares de Sergio Ramos y su familia y la plataforma de televisión Netflix es un cliente habitual.

Irene Luzán ha dado ahora un salto con un espectacular estudio móvil de fotogrametría que desplaza a los rodajes de películas y anuncios de publicidad. Esto le permite acercar el escaneo digital de alta definición. En un camión viajan las 150 cámaras y los ordenadores para crear un avatar, a partir del cual se pueden realizar efectos especiales e introducirse de lleno en el mundo del metaverso.

La empresaria ha abierto las puertas de su estudio móvil al público. Está instalado este sábado en la plaza de Navarra de Huesca para que pueda ser visitado. Es una de las actividades organizadas por HuomanTech 2023, el congreso para impulsar el talento femenino en tecnología y creatividad que se celebra en la capital oscense durante el fin de semana. Irene Luzán es una de las ponentes y participa en la organización.

Irene Luzán ha explicado a los asistentes cómo funciona su estudio móvil. Javier Navarro

"Hemos incorporado nuestro estudio, con 150 cámaras que disparan a la vez para crear avatares y dobles digitales, a un camión con el objetivo de hacerlo cien por cien móvil. Nosotros nos desplazamos a los rodajes, entran los actores o los modelos y los escaneamos. Esto agiliza bastante el proceso", explica.

Desplazar un equipo al lugar de rodaje no era fácil por cuestiones de logística. "Había que ir el día de antes, montar, hacer pruebas... Luego, disparar con las cámaras al actor es rápido. Estabas limitado porque no sabías dónde tenías que montar el estudio, y la iluminación es muy importante. A veces entraba luz natural, y no podía entrar. Vimos la necesidad de hacerlo cien por cien móvil".

Otro factor a tener en cuenta es que la empresa tiene su sede en Huesca. "Han venido actores, futbolistas, modelos... pero normalmente eres tú quien tienes que ir a los rodajes, y con esta unidad podemos llegar a todo el mundo".

El estudio ha hecho hoy su puesta de largo, pero ya se ha estrenado. Lo inauguró el capitán de la SD Huesca Jorge Pulido con un encargo personal. También ha trabajado en el anuncio de Zara protagonizado por el actor de la serie 'Élite' Aaron Peaper o para el artista Jaume Plensa.

Shu digital es una empresa joven pero que ya cuenta con una amplia experiencia, Ha desarrollado su trabajo en diversos puntos de Europa, América, África y Asia. Entre sus proyectos hay anuncios de marcas como H&M, Desigual o Zara o series y películas ('1899', 'Juego de tronos', 'La casa del dragón'). Es una firma pionera en Europa, ya que solo tiene precedentes en Estados Unidos. Sus aplicaciones son para efectos cinematográficos o en imágenes de publicidad.

Ahora trabaja mucho para el metaverso con marcas de moda. Esos archivos se pueden materializar a través de la otra empresa de la familia, Tecmolde, que fabrica las escenografías partiendo de las imágenes en 3D. Sobre el futuro, Irene Luzán lanza un deseo: "Que crezca el metaverso y el mudo digital".