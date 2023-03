Fran Aísa, portavoz del PAR en Jaca y diputado provincial, abandona la política

El portavoz del PAR en Jaca y diputado provincial, Fran Aísa, ha anunciado que deja la política después de 13 años compaginándola con su trabajo de ganadero y agricultor. Una de las cuestiones que ha pesado en la toma de su decisión ha sido la actual situación del PAR a nivel interno, “nada agradable” asegura en un comunicado. También ha pesado la conciliación familiar y su situación laboral.

Durante los últimos 13 años ha sido concejal y portavoz del ayuntamiento de Jaca (2015-2023), consejero y portavoz de la Comarca de la Jacetania (2015-2019), diputado provincial (2019-2023) y alcalde de Ascara.

Explica que “no ha sido una decisión fácil” y recuerda que cuando decidió incorporarse a la vida política, en 2010 “lo hice con la ilusión y la pasión de defender nuestro territorio y llevar la voz de muchos jacetanos y jacetanas que defienden y creen en nuestra ciudad, nuestros pueblos y valles”. Asegura que han sido años de grandes retos, “donde hemos conseguido proyectos y obras que a la vista están, aunque tristemente a día de hoy en la política mandan las redes , las fotografías y el teatro. Se haya trabajado o no. Y eso ya no gusta tanto. Y sobre todo ir con la verdad por delante. Esto todavía gusta menos”.

Igualmente da las gracias a todos los que han confiado en él durante el tiempo que se ha dedicado a la política y a los que siguen creyendo. “Eso es muy importante, sobre todo cuando notas desde hace días en las calles que la solución y el futuro era nuestro equipo”. Ese gran equipo, dice, que es la “envidia de la política municipal”, una envidia “sana” hacia un grupo que “seguro algún día dará sus frutos finales”. Asegura haber tenido más de una oportunidad, hasta hace no mucho, “de coger grandes proyectos políticos, pero somos íntegros, sabemos dónde estamos, hacia donde vamos, y tenemos claro el concepto de la palabra respeto”. De su equipo dice que está “lleno de esfuerzo, dedicación y lealtad”, que no hubiera sido lo mismo sin su compañera Elena Betés, que define como “una mujer con mayúsculas, que sin hacer ruido ha trabajado y seguirá trabajando incansablemente por su municipio, por sus pueblos, por su comarca”.

Achaca su decisión, “la más difícil de sus actuales 39 años”, a la situación actual política del PAR “que llevamos años arrastrando a nivel interno”, la conciliación familiar y finalmente su situación laboral. Y asegura que aunque se pueda valorar la decisión como poco valiente, sabe que era el momento. “Hubiéramos hecho las cosas bien, muy bien. Con muchas horas de trabajo. Pero en eso consiste la vida, en trabajo y esfuerzo. Nadie regala nada por mucho que se empeñen algunos”, añade. Y concluye subrayando que seguirá peleando por el territorio, por las montañas y por mantener un modo de vida en la Jacetania que “nos permita vivir y progresar a todos”, porque “hay muchas maneras de poder hacerlo”.