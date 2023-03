Los sindicatos mantienen el pulso con el Ayuntamiento de Huesca por el plus de antigüedad

Las posturas de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Huesca y el gobierno local (PSOE) continúan enconadas respecto al complemento de antigüedad. No obstante, ambas partes aseguran que los puentes para la negociación siguen abiertos. Los primeros señalan que la supresión de este plus, considerado ilegal por la Cámara de Cuentas de Aragón, no debe suponer una mema en los sueldos de los trabajadores afectados.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha señalado este viernes que la propuesta presentada por los sindicatos no cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos, aunque pueden trabajarse con otras fórmulas, como la carrera profesional (ascensos) de los más de 100 empleados que se quedaría sin este suplemento salarial, que supone entre 100 y 130 euros al mes.

En todo caso, se mantienen las movilizaciones previstas. Los portavoces de los sindicatos CC. OO., UGT, CSL, CGT y CSIF han explicado que al acudir este viernes al SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje) por la huelga anunciada para el 20 de abril se encontrado que la parte municipal estaba representada por un abogado "externo", es decir, "pagado por todos los ciudadanos de Huesca", quien les ha comunicado que la convocatoria del paro no estaba bien realizada.

"La actitud negociadora ha sido cero; nos ha dicho que los funcionarios no podemos acudir al SAMA y que no se puede emplazar a una huelga cuando hay un conflicto colectivo", ha explicado Rubén Pascual (CSIF). Según ha indicado, lo único que ha conseguido el ayuntamiento es que ahora "tengamos más ganas de defender lo que consideramos que es justo". "Los hechos reflejan que el gobierno municipal no quiere acordar nada y esperamos que convoque alguna Mesa de Negociación para que podamos encontrar una solución pactada", ha añadido el portavoz sindical.

Tras el fallido acto de conciliación en el SAMA, los sindicatos han pospuesto 10 días las fechas fijadas hace unas semanas para las movilizaciones. Los paros de dos horas previstos para los días 7 y 21 de marzo se transforman en sendas protestas delante de la casa consistorial, como las llevadas a cabo el 9 y 21 de febrero. Asimismo, la huelga convocada para el 20 de abril se traslada al 4 de mayo. "Nos seguiremos movilizando mientras la situación sea la misma", ha manifestado Mario Gonzalvo (CGT).

Antonio Larraz (UGT) ha explicado que el conflicto colectivo presentado en el juzgado se ha interpuesto antes de que se agotara el plazo como salvaguarda para no "quedar indefensos" en el caso de que no se llegue a un acuerdo". A él se sumará el resto de organizaciones sindicales con representación municipal. Además, se ha presentado un recurso de reposición al acuerdo del pleno del 31 de enero para "la regularización legal del complemento de antigüedad que perciben algunos empleados municipales", aprobado con los votos del PSOE y Cs. "Estamos esperando la respuesta y si no se acepta, iremos al Contencioso-Administrativo", ha señalado Pascual.

La carrera profesional

El alcalde ha afirmado que el gobierno local quiere seguir trabajando en la mejora de los puestos de trabajo de todo el ayuntamiento. "El concejal de Personal hará una propuesta para abordar algo más que este complemento, que es la carretera profesional". Luis Felipe ha explicado que en 2023 no habrá una merma salarial para quienes cobran este plus y que esta reducción del sueldo comenzaría a partir del ejercicio de 2024. "Mientras, hay otras fórmulas de trabajo y una de ellas es la carrera profesional, que se iniciaría por los grupos afectados por la esta cuestión", ha indicado. Estos configuran las categorías más bajas del escalafón.

Los sindicatos han reprochado al equipo de gobierno que, en lugar de justificar el cobro de la antigüedad, "como se le indica en el informe de la Cámara de Cuentas, ha optado por suprimirlo". El conflicto por este complemento coincide con el proceso de estabilización laboral que implica a más de 100 trabajadores en situación de abuso de temporalidad. Los sindicatos ha mostrado su desacuerdo con la pretensión de que su relación contractual con el ayuntamiento hasta ahora no se tenga en cuenta, ya que algunos llevan más de 20 años encadenando contratos.