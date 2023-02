Huesca vivirá un San Lorenzo histórico con las dos primeras mujeres danzantes: "Sería genial que vinieran más chicas detrás"

La mañana del próximo 10 de agosto, día grande de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca, va a ser doblemente histórica para los Danzantes. Y es que no solo se incorporarán cuatro nuevos miembros de vez a la agrupación, dando el relevo a sus familiares, sino que además dos de ellas serán mujeres. A la ya anunciada presencia de Ibón Cejalvo, que recogerá el testigo de Daniel, se unirá también Cristina Esperanza, que hará lo propio con su padre, Jesús. Junto a ellos se estrenarán bailando Fernando Esperanza y Santos Santolaria, en sustitución de sus padres.

Así lo comunicaron los implicados en la reunión que celebró la agrupación este jueves. Tal y como marcan los estatutos, cada danzante debe escribir una carta al mayoral -Francisco San Emeterio- indicando el grado de parentesco de la persona que le va a sustituir. Una formalidad ya que el resto de miembros dan siempre el visto bueno a la propuesta.

"Con mucha ilusión y emoción". Así ha recibido Cristina Esperanza, de 41 años, la confirmación oficial de su estreno como danzante tomando el testigo de su padre, Jesús, que el año pasado cumplió 50 años bailando. "De hecho, por eso no bailé el año pasado. Porque la idea inicial era salir ya en 2020 pero con la pandemia se retrasó y en 2022 decidimos retrasarlo para acabar con una cifra redonda", explica. Tiene otra hermana pequeña y admite que ella quería dar el paso algún día "porque yo no tengo hermanos y era algo que siempre me había encantando ya que, además, en ningún sitio de los estatutos pone que no pudieran entrar mujeres". Afirma que le encantó que se anunciara la llegada de Ibón hace ya unos meses "y sería genial que vinieran más chicas detrás". Y es que admite que "igual si esto pasa hace 20 años la opinión pública hubiera sido más crítica, pero ahora ya es una cosa muy normal y natural porque al fin y al cabo si uno tiene ilusión y devoción, da igual que sea hombre o mujer". Ya se está confeccionando el traje y espera heredar al menos las espadas de su padre.

En su caso, la mañana del día 10 será más especial aún porque compartirá estreno con su primo Fernando, de 36 años, que heredará el puesto de su padre, Fernando Esperanza, que entró en la agrupación en 1996 y tomó la decisión de decir adiós al acabar el San Lorenzo de 2022. "Me dijo que él ya había cumplido una etapa después de 25 años y me preguntó si estaba listo y me apetecía salir. Y yo sin dudarlo le dije que sí porque desde siempre le había transmitido que quería ser danzante ya que desde que tengo uso de razón recuerdo bailando a mi abuelo y a mi tío y a mí me hacía mucha ilusión", confiesa. Ya se ha encargado el traje, que mantendrá el mismo color azul de su familia, y heredará las espadas de su padre, aunque los palos serán nuevos. En su opinión, la llegada de dos mujeres "es muy positivo porque las tradiciones evolucionan y este es un paso más", valora.

"Se ha recibido en la agrupación con mucha alegría que dos mujeres den un paso tan importante porque hay que ser valientes para ser las primeras"

Y además de Ibón la cuarta novedad en la plaza de San Lorenzo será el estreno de Santos Santolaria, que sustituirá a su padre, Santos Santolaria, que empezó a bailar en 1988, "Ya llevaba unos años pensándolo y a mi hijo mayor siempre le había dicho que cuando él quisiera ser danzante, no le haría esperar y le abriría la puerta, y así ha sido. Este año me dijo que le apetecía dar el paso y recibí la noticia con mucha alegría porque me apetecía que entrara joven, como hice yo con 20 años, para que disfrutara de esas mismas sensaciones", destaca. Además de estar más de 30 años en la agrupación, la mayoría de ellos ha ejercido como secretario "y me va a dar pena dejarlo", confiesa. Y de cara al hito histórico del dance de dos mujeres por primera vez, está convencido de que "se vivirá con mucha normalidad porque es un tema que había tratado en la agrupación hace muchísimos años y se había dicho que cuando una mujer que cumpliera los requisitos, no habría ningún problema y así ha sido; y de hecho se ha recibido con mucha alegría que dos mujeres den un paso tan importante porque hay que ser valientes para ser las primeras".

Su hijo, que estudia Medicina en Valencia, está "muy ilusionado" por cumplir un sueño desde niño "porque yo siempre le decía a mi padre que algún día querría ser danzante", recuerda. Y coincide con las ventajas de vivir este relevo con 22 años. "Me parece que es un momento adecuado porque a mi edad parece todo más bonito y tengo muchísimas ganas de debutar el día 10 y que estén en la plaza mi familia y mis amigos. Creo que cuando empiece a sonar la Banda de Música se me pondrán los pelos de punta", señala. Su madre ya le está preparando el traje, que seguirá del mismo color verde que el que llevaba su padre. Santos también valora positivamente la entrada de dos mujeres. "Me parece genial", asegura.