El plus de antigüedad en el Ayuntamiento de Huesca emprende el camino de los tribunales

La polémica surgida en el Ayuntamiento de Huesca por la supresión del complemento de antigüedad en la nómina de unos 300 trabajadores municipales debido a su ilegalidad va camino de los juzgados. La presentación sindical de UGT ha solicitado a su asesoría jurídica que inicie los trámites para la interposición de un conflicto colectivo.

La decisión se ha tomado, según explica el presidente del comité de empresa, Antonio Larraz, porque "por segunda vez esta semana, sin explicación y sin fecha de nueva convocatoria" se ha cancelado la reunión de trabajo de los sindicatos con los representantes del equipo de gobierno para tratar de llegar a un acuerdo que suponga cumplir la ley y mantener las nóminas sin pérdida retributiva con la desaparición de este plus, que supone unos 1.200 euros anuales en los salarios y afecta a los puestos más bajos bajos del escalafón laboral.

Larraz ha explicado que esta determinación no descarta el interés de los sindicatos por llegar a un acuerdo sino que responde a un problema de fechas. La supresión del complemento de antigüedad, que se abona desde 1987, se aprobó en el último pleno, celebrado el 31 de enero. PSOE y Cs apoyaron sustituir este plus por uno de carácter personal y transitorio absorbible por futuros aumentos retributivos, de manera que no se produzcan pérdidas en la percepción actual.

Los trabajadores mostraron su desacuerdo con esta fórmula al considerar que a la larga, sí conllevará una reducción en las nóminas. Tras su aprobación en pleno, hay un plazo para impugnar este acuerdo. "Estando al límite del tiempo, y vista la falta de voluntad negociadora de este equipo de gobierno, nos vemos abocados a iniciar la vía judicial para no quedarnos en una situación de indefensión", ha precisado Antonio Larraz.

En todo caso, el presidente del comité de empresa, tras la reunión mantenida con el resto de representantes sindicales, ha señalado que "seguimos en disposición de participar en las mesas de trabajo hasta agotar la vía de la negociación, con el objetivo siempre de llegar a un acuerdo favorable para las trabajadoras y trabajadores municipales".

