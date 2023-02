Huesca descarta ahora las multas a bicis y patinetes por no usar los carriles reservados

Un día después de que el alcalde de Huesca, Luis Felipe, anunciara una propuesta de modificación de la ordenanza municipal de Tráfico para fomentar que los patinetes y bicicletas circulen por el carril bici siempre, enfrentándose a multas en caso contrario, fuentes del equipo de gobierno del PSOE aseguraron este miércoles que, de momento, se descarta la posibilidad de aplicar sanciones económicas por no usar estas vías. Y es que tras una consulta con los servicios jurídicos, han comprobado que la actual Ley de Tráfico "no obliga a que vayan por el carril bici", por lo que no se pueden fijar multas, solo hacer recomendaciones.

Las mismas fuentes recalcaron que sí se multará en caso de que se observen bicicletas y patinetes circulando por las aceras, algo que ya está prohibido ahora. Con todo, insistieron en que su objetivo último es incentivar el uso de estos vehículos y reducir los riesgos que conllevan si circulan por la acera, sobre todo los patinetes.

Precisamente, el anuncio de estas multas fue una de las principales preocupaciones que expusieron este miércoles los asistentes en el local de la asociación de vecinos de María Auxiliadora a la última ronda de encuentros informativos organizada por el equipo de gobierno con los barrios afectados por el nuevo proyecto del carril bici.

"Si la solución es intentar enfrentar a ciclistas con peatones y conductores, creo que se están equivocando"

Así, uno de ellos criticó que "siempre se está culpando a los ciclistas". Otro denunció el peligro que presentan estas vías ciclables "porque los peatones cruzan sin mirar y los coches no nos ven en los cruces". Además, criticó duramente la amenaza de multas "porque si la solución es intentar enfrentar a ciclistas con peatones y conductores, creo que se están equivocando", dijo. En su caso, apostó más por las vías pacificadas donde convivan bicis y coches, "porque es una solución más sencilla, barata y que no genera conflictos", y lamentó "que la política de movilidad se haga en base a un fondo europeo y no por un consenso ciudadano"

Desde el Club Ciclista Oscense, José Manuel Ballarín, apoyó la ampliación de estos carriles para poder fomentar el uso de la bici, aunque también criticó el "abuso" de muchos ciclistas y usuarios de patinetes que circulan por las aceras "dando una visión negativa de todo el colectivo". Además, pidió campañas para recordar a los conductores de vehículos que la circulación está limitada a 30 km/h desde el año pasado.

Asistentes a la reunión celebrada en la asociación de vecinos de María Auxiliadora por el nuevo carril bici de Huesca. F. M.

Ante estas críticas a las posibles multas por no usar el carril bici, la concejala de Urbanismo, María Rodrigo, que dio explicaciones a los vecinos junto a la concejala de Movilidad, Ana Loriente, y la intendente jefa de la Policía Local, Beatriz Rivas, matizó que la normativa ya "recomienda" usar estas vías reservadas cuando existen para evitar que vayan por las aceras y que, por tanto, se multará "a quienes hagan un uso indebido". Y por ello, afirmó que se harán campañas de concienciación a todos los usuarios.

Mientras, la intendente de la Policía Local aclaró que las bicis y patinetes pueden circular por la zona peatonal, aunque estos últimos no pueden hacerlo por la zona estancial (delimitada por la 'T' que forman los Cosos y los Porches). Además, expuso que en 2022 se impusieron 76 multas a estos usuarios por infracciones. Rivas reconoció que no son muchas, pero alegó que estos vehículos no van identificados y por tanto es difícil sancionarlos.

"Nadie nos ha obligado a implantar estos carriles bici, pero era una oportunidad que brindaban los fondos europeos que queríamos aprovechar"

Por otra parte, varios de los asistentes también se quejaron de la falta de información previa del proyecto y, sobre todo, de la supresión de aparcamientos. Otros criticaron que "se ha empezado la casa por el tejado". Y aunque la concejala admitió que lo "lógico" hubiera sido acondicionar los cinco aparcamientos disuasorios previstos en las afueras antes de implantar los carriles bici, lo justificó por los plazos de ejecución marcados por la UE. María Rodrigo reconoció que "nadie nos ha obligado a implantar estos carriles bici, pero era una oportunidad que brindaban los fondos europeos que queríamos aprovechar".

En el capítulo de peticiones particulares, los vecinos solicitaron volver a poner en servicio la rotonda de la avenida María Moliner y cambiar el carril bici al lado derecho, vigilar el uso de aparcabicis para que no se conviertan en trasteros al aire libre, más seguridad para los ciclistas en el cruce de la calle Fraga con Santo Cristo de los Milagros, mejorar el pavimento del carril bici del parque del Isuela o poner en marcha lanzaderas desde los párquines disuasorios al centro.