El Hospital San Jorge de Huesca estrena unas Urgencias "más amigables" entre protestas laborales

Más amplias, ergonómicas, modernas y luminosas. En resumen, "más amigables". Así son las nuevas Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de marzo tras una inversión de 6,7 millones de euros y que este miércoles han visitado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el alcalde, Luis Felipe, acompañados por un numeroso grupo de autoridades y profesionales sanitarios.

Un día histórico para el hospital que se ha visto alterado por las protestas laborales del personal del propio servicio de Urgencias, que reclama un refuerzo de plantilla por las nuevas necesidades que se generarán al haberse triplicado el espacio y que han lanzado gritos a la llegada de los representantes institucionales como "¡Edificio colosal, sin personal!". Junto a ellos han estado también los trabajadores del transporte sanitario, que están en huelga indefinida por la falta de un convenio colectivo y que han denunciado también el "olvido" del transporte programado.

El gerente del sector, Miguel Zazo, ha ejercido de guía por las nuevas instalaciones que vienen a sustituir las antiguas Urgencias, que se habían quedado obsoletas después de 27 años por la falta de espacio y de intimidad de los pacientes. Al respecto, ha asegurado que era "un día muy esperado" y ha destacado que, ante todo, el nuevo edificio se ha hecho pensando en la comodidad de los pacientes. Así, por ejemplo, los sistemas de reposo y movilidad (habitáculos, camillas y sillas de ruedas), son ergonómicos. Además, hay una monitorización centralizada en la sala de observación que permite hacer un seguimiento portátil de los pacientes y los trabajadores ganarán también comodidad con la nueva zona de hospedería de la segunda planta. El servicio se abrirá al público el 1 de marzo a las 8.00 y el destino del viejo edificio está aún sin definir, a la espera de que un estudio de viabilidad determine si la estructura permite mantenerlo como servicio asistencial.

Mientras, el presidente Javier Lambán se ha mostrado "muy satisfecho" tras visitar las nuevas instalaciones "porque es un centro moderno, acorde a los nuevos tiempos y demandas de los ciudadanos, que se han a sentir muy reconfortados cuando vengan ya que si antes eran bien atendidos porque había muy buenos profesionales, ahora indiscutiblemente la asistencia será mejor ", ha señalado.

Sala de observación de las nuevas Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. DGA

También ha hecho hincapié en que estas Urgencias son un ejemplo más de que el Gobierno de Aragón "no está regateando en medios y estamos haciendo un esfuerzo colosal para acometer los problemas de la Sanidad". En este sentido, ha detallado que en la actual legislatura han invertido 28 millones de euros en infraestructuras y tecnología sanitaria en la provincia de Huesca. Las dos obras más inminentes serán la ampliación del centro de salud de Barbastro y el búnker para el acelerador lineal que permitirá realizar tratamientos de radioterapia en el Hospital San Jorge.

El alcalde Huesca ha querido expresar su agradecimiento "porque es el Gobierno de Aragón que ha invertido en infraestructuras sanitarias y equipamientos en la ciudad de Huesca". Además, Luis Felipe ha anunciado que en breve presentarán el proyecto del nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro, cuyas obras saldrán a licitación en marzo.

Lambán tacha la protesta de "imaginativa"

A su llegada, Lambán y Repollés se han encontrado con la concentración de protesta. Como han explicado Rocío Arellano y Teresa Usón, enfermeras del servicio de Urgencias, reivindican una mayor dotación de personal de Enfermería, Medicina, TCAE y celadores "para dar una atención de calidad a nuestros potenciales pacientes porque de nada sirve tener un espacio más amplio si no podemos vigilarlos", dicen. Y es que han recalcado que los pacientes van a estar ahora más aislados. Además, han denunciado que se recorte el número de celadores "porque el nuevo edificio está muy bien, pero también tiene carencias porque no tiene un servicio de rayos y ahora está más alejado por lo que si hay menos personal, no vamos a poder agilizar nuestra asistencia", advierten. Y han insistido en que pese a que la población potencial sea la misma, con la pandemia se ha disparado la presión asistencial "y eso conlleva un mayor trabajo"

La consejera Repollés, hablando con los trabajadores del servicio de Urgencias del San Jorge que han protestado este miércoles pidiendo más personal. Rubén Darío Núñez

El propio Lambán ha querido contestar a esta protesta del personal de Urgencias que ha calificado de "imaginativa". Además, ha descartado ampliar más la plantilla tras recalcar que ahora cuenta con 86 profesionales, 25 más que antes de la pandemia (7 de enfermería, 7 de auxiliares, 4 de celadores y 5 de medicina). "No entiendo que por el hecho de que se triplique el espacio, haya que aumentar el personal salvo limpieza porque van a tratar a los mismos pacientes que antes de la pandemia con más trabajadores, que han pasado de ser interinos o provisionales a convertirse en plantilla estructural", ha manifestado.

Mientras, la consejera Repollés se ha referido a la concentración de los representantes del transporte sanitario. Al respecto, ha reconocido que necesitan un convenio colectivo pero ha insistido en que el papel de la administración es "velar" por que se cumplan los derechos de los trabajadores y por ello asegura que han sido "muy cuidadosos y generosos" en el último pliego del transporte urgente para contemplar las mejoras retributivas y laborales y que las pudiera abordar la nueva empresa. Y ha afirmado que la nueva empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, ya ha tenido alguna reunión con los sindicatos "y tiene el deseo de solucionar este tema y llegar a un acuerdo".