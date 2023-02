Juicio a la 'banda de la almohada' por robar en viviendas de Huesca y Zaragoza

Dos miembros de la 'banda de la almohada' detenidos por la Guardia Civil en el año 2021 por robar en viviendas de localidades de Huesca y Zaragoza, de donde sustrajeron joyas, dinero y efectos de valor para venderlos luego en el mercado negro, se sentarán esta semana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Huesca.

Allí, cada uno de ellos se enfrentará a una petición fiscal de seis años y medio de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas y el pago de más de 15.000 euros por los objetos sustraídos después de haberles imputado finalmente siete asaltos. Se bautizó como operación Pillow, término inglés que significa 'almohada' en referencia a las fundas que robaban.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, los acusados, dos varones de 33 y 35 años de edad que residían en El Prat de Llobregat (Barcelona) y que tenían antecedentes penales, se concertaron para desarrollar una estable actividad de entradas y forzamiento de puertas o ventanas de diferentes viviendas, que llevaban a cabo en distintas horas del día aprovechando que no había personas en su interior. Además, solían llevar elementos de vestir que cubrían total o parcialmente sus rostros para no ser reconocidas por cámaras de seguridad. Y actuaban con otras personas que no han podido ser identificadas.

Gracias a las investigaciones de la Guardia Civil, apoyadas especialmente en los datos de repetidores telefónicos, reconocimientos fotográficos de testigos y los efectos intervenidos, se les han podido atribuir siete asaltos en viviendas perpetrados entre los días 17 de mayo y 4 de agosto de 2021. El primero de ellos tuvo lugar en Castejón de Monegros, entre las 8.50 y 10.00, rompieron el bombín de la cerradura y el marco y parte de la puerta de una vivienda de la que sustrajeron, además de diversa documentación de caza del titular y numerosas joyas que no han sido recuperadas y que están valoradas en 4.694,37 euros. Además, el 8 de junio, entre las 9.15 y las 10.00, saltaron una valla perimetral y luego forzaron la ventana para acceder a una casa en Pina de Ebro, donde se llevaron 1.200 euros y diversos objetos valorados en 7.500 euros.

El 15 de junio, entre las 0.00 y las 10.15, tras retirar una mosquitera, levantar una persiana y desencajar una ventana, accedieron a una vivienda sita en Cantalobos (Lanaja), donde tras un exhaustivo registro de armarios y cajones sustrajeron 130 euros, una funda de almohada, una bolsa de tela azul, una cámara de fotografía profesional, una cadena, un reloj y cuatro broches de oro. Ese mismo día, entre las 5.40 y las 21.30, accedieron por la fuerza a otra vivienda de Cantalobos rompiendo el pestillo de la ventana del dormitorio principal y se llevaron 36 euros, cuatro relojes, un sello, un broche y dos anillos (todos de oro), un collar de perlas, dos juegos de pendientes y una pulsera de plata valorados en 1.396 euros. También el 15 de junio, en una hora no determinada pero cercana a las 12.00, forzaron la persiana y posteriormente la ventana del salón, accediendo a una vivienda de Peralta de Alcofea, aunque no llegaron a sustraer ningún efecto pese a registrar las habitaciones. Y se les atribuye otro robo cometido ese día, entre las 9.30 y las 13.30, donde se llevaron dos relojes y dos fundas de almohada.

Por último, se les imputa un séptimo robo en una vivienda de Poleñino a la que entraron rompiendo con alguna palanca la puerta de entrada y sustrajeron un broche, un sello, una medalla y un reloj valorados pericialmente en 1.220 euros.

