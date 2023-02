Ya hay fecha para el estreno de las nuevas Urgencias del San Jorge de Huesca

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca estrenará el nuevo edificio de Urgencias el próximo miércoles 1 de marzo, que ha supuesto una inversión de más de 5,8 millones de euros, a los que hay que sumar 900.000 euros más para el equipamiento. El departamento de Sanidad está pendiente de fijar fecha para una visita oficial previa a las nuevas instalaciones.

Los sindicatos sanitarios han reclamado que esta apertura venga acompañada de un aumento del personal de Enfermería, Medicina, auxiliares administrativos y de limpieza al haberse triplicado el espacio disponible, pasando de los 750 metros cuadrados del viejo edificio a casi 2.200 del nuevo.

Sin embargo, Sanidad no contempla por ahora incrementar las plantillas argumentando que la denominada ‘población diana’ que acudirá a las Urgencias es la misma por lo que consideran que con el personal actual es "suficiente". No obstante, la gerencia del sector analizará el funcionamiento del nuevo espacio y si se detectan necesidades de personal, se estudiará las soluciones "y si es necesario un aumento, se propondrá sin problemas", recalcan fuentes del departamento.

Esta misma semana, el PP exigió a la consejería la apertura de las nuevas Urgencias de San Jorge "porque están esperando a que se aproxime la campaña electoral para inaugurarlas pero no es de recibido que los pacientes estén recibiendo una atención en precario teniendo ya el edificio terminado", denunciaron.

Las nuevas urgencias tendrán 14 boxes de observación (cinco más que ahora y de casi 16 metros cuadrados cada uno (más del doble de grandes que los actuales); once consultas de atención polivalentes; un triaje con zonas de espera diferenciadas para adultos y para niños; un área reservada para pacientes de Psiquiatría, con consulta y sala de espera propias; y seis dormitorios para el personal de guardia.

La obra civil se inició en abril de 2021 y el pasado mes de octubre se entregó, aunque ha habido que esperar a que llegaran los suministros de todo el material y mobiliario sanitario adquirido.

El sindicato médico CESM fue el primero en reclamar un aumento de la plantilla para sacar el "máximo rendimiento" a este nuevo servicio "porque no vale de nada tener una infraestructura con tantos recursos para mejorar la asistencia a los pacientes si no disponemos de personal suficiente para hacer uso de todo ello y hoy en día es muy justo y precario", subrayó. "Ahora que hemos conseguido este avance que llevábamos tanto tiempo esperando, si no le damos el 100% de utilidad, al final el resultado no va a ser tan óptimo", avisó.

También el sector de Sanidad del CSIF solicitó en concreto dos celadores y dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería más, por cada turno, además de reforzar la plantilla de Enfermería, facultativos, auxiliares administrativos y de limpieza.

Mientras, el sindicato UGT Servicios Públicos Aragón exigió incrementar la plantilla para garantizar la dotación necesaria de personal de todas categorías en todos los turnos y días de la semana.