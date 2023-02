Cuatro policías auxilian a una anciana de más de 150 kilos tras una caída en su casa de Huesca

La Comisaría Provincial de Huesca ha puesto en valor los servicios humanitarios que realizan los agentes de la Policía Nacional, "una parte fundamental de su trabajo diario y, en ocasiones, no tan conocida como la labor preventiva o de reacción ante el delito". En 2022 llevaron a cabo 290 actuaciones de este tipo y en lo que va de año ya superan el medio centenar.

El último de ellos se produjo este fin de semana. En la madrugada del domingo, a la 1.30, cuatro agentes acudieron a un domicilio alertados por un ciudadano que escuchaba gritos de auxilio de su vecina del piso de abajo, con movilidad reducida al usar silla de ruedas.

Una vez en la vivienda, los policías observaron que la mujer, de 79 años, al realizar el traspaso de la silla de ruedas a la cama, se había caído, quedando encajonada entre la cama, la pared y la silla, y encontrándose muy dolorida, no pudiendo ser ayudada por un familiar presente al pesar más de 150 kilogramos.

Los agentes consiguieron sacar a la mujer del hueco en el que había quedado y posicionarla para poder recibir los primeros auxilios, requiriendo además la presencia de una ambulancia. Asimismo, permanecieron en el lugar para ayudar al personal sanitario para poder trasladar a la mujer a una camilla y a la ambulancia.

Desde la comisaría destacan que además de las intervenciones policiales de prevención de infracciones, de restablecimiento del orden público o de investigación del delito, los servicios humanitarios constituyen una parte fundamental de la labor que a diario realizan los agentes. De hecho, son numerosas las llamadas al 091 en las que los ciudadanos solicitan ayuda porque no pueden contactar con sus familiares y temen que les haya sucedido algo, de personas mayores que se han caído en su domicilio y no se pueden incorporar, o intervenciones de auxilio con personas desorientadas, con alguna enfermedad mental, o primeras asistencias en casos autolíticos.

Y recuerdan que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recoge el Código Ético de la Policía Nacional recoge entre los principios básicos de actuación "observar un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello".