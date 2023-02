El Pirineos Mountain Film Festival ofrece una fiesta de cine para los aficionados a la montaña

La primera edición competitiva del Pirineos Mountain Film Festival (MFF) ya es una realidad. Participan en el concurso 24 cortometrajes, seleccionados entre los casi 100 que se han recibido desde 25 países, que optan a un total de 6.000 euros en premios. La programación se complementa con la proyección de dos largometrajes, un documental-concierto, la conferencia del reputado montañero Oscar Cadiach, dos exposiciones fotográficas, un espacio para probar juegos de mesa ligados al Pirineo y el regreso del deporte en activo con la 6º Competición de escalada en bloque “Ciudad de Huesca 2023”.

Se trata de una propuesta que sitúa a la provincia de Huesca en el centro del sector de la industria audiovisual y deportiva. “Contamos con una edición muy completa que pone el foco en todos los valores que queremos destacar: montaña, naturaleza, deporte, mujer y los Pirineos", ha afirmado David Asensio, su director.

La sección oficial a concurso constará de 24 cortometrajes de 13 países de Europa, América, Asia y África. Se podrán ver en sesiones gratuitas en el Teatro Olimpia de Huesca (17.00 y 18.30 ) entre el lunes 20 de febrero y el miércoles 23. Ofrecen un recorrido por parajes tan remotos como Tanzania, Hawái o Islandia, con parada en los propios Pirineos. Ixeia Lacau, Chechu Arribas, Sara Ramionet, Jorge García y Juan Bazán son los miembros de un jurado con el amor por la montaña como nexo de unión. Buenos conocedores de la escalada, el esquí, la naturaleza y el mundo audiovisual que decidirán los siete galardones de esta cita cinematográfica.

El broche final en la capital oscense lo pondrá la presentación en primicia del tour nacional. El 25 de febrero, a las 19.30 en el Palacio de Congresos de Huesca se podrá ver el programa especial formado por 'Into The Mountain, Into the ice: An Expedition To The End Of The World', '24 Hours Odyssee, The Tough, (Plastik)', 'Costa Brava: Roca Nua' y 'Le Moustache Forever'. Son obras de España, Estados Unidos, Polonia, Brasil, Malasia, Austria y Suiza que luego pasarán por Barbastro (17 de marzo), Jaca (24), Boltaña (1 de abril) y Benasque (15). Han sido seleccionadas entre las 24 elegidas para el concurso y con ellas se pretende mostrar el máximo potencial de la red 'Huesca: La Magia de los Congresos', integrada por todos los centros de congresos del Alto Aragón. Este tour nacional, al que pueden sumarse más producciones, estará disponible para toda España a lo largo del presente año.

Una de las fotografías que podrá verse en el exposición 'Montaña en femenino', de Jon Martínez Ibarra. Pirineos MFF

Exposiciones

Las actividades paralelas son otra de las columnas vertebrales del certamen y arrancan ya este viernes con la exposición “Montaña en Femenino” organizada con la Fundación Ibercaja. Es una muestra fotográfica que llega a la capital oscense gracias al apoyo del Instituto Aragonés de la Mujer, y que habla de una realidad en muchos casos desconocida: mujeres que han hecho de la montaña su forma de vida, mostrando su voluntad, fortaleza y sueños. Se podrá ver en el Palacio Villahermosa hasta el 10 de marzo. Consta de 27 imágenes realizadas por Jon Martínez Ibarra donde sus protagonistas miran a los ojos del visitante invitándole a hacer una reflexión personal.

Boltaña también será sede de otra muestra fotográfica: 'Huellas en la nieve'. Imágenes y textos de David Ruiza de Gopegui Bayo que se sumergen en el invierno pirenaico. El viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril se podrá ver en el Palacio de Congresos de esta localidad.

El 18 de febrero se celebrará en Huesca el 6ª Campeonato de Escalada en bloque de Aragón. Pirineos MFF

Campeonato de escalda den bloque

En este 2023 vuelve el espectáculo deportivo en vivo al Pirineos MFF y lo hará tras dos años de parón obligado por la pandemia con la 6º Competición de Escalada en Bloque “Ciudad de Huesca”. El 18 de febrero, previo a la programación cinematográfica, Peña Guara en colaboración con la Federación Aragonesa de Montañismo levantan de nuevo esta cita puntuable como Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque 2023 Absoluto. Además, se abre a todos los niveles con la creación del Open Amateur. Tendrá lugar en l Sala Nowa.

A lo largo de la semana habrá una muestra de tres largometrajes: 'The Dawn Wall', 'Ainarak' y 'Sin límite'. El primero de ellos se verá el martes 21 (20.30 en el Teatro Olimpia) y es un retrato del legendario escalador Tommy Caldwell, secuestrado hace años en Kirguistán, tratando de imponerse en modalidad de escalada libre a la cara más escarpada de una legendario roca: la Dawn Wall de El Capitán.

El miércoles 22, a la misma hora y también en el Olimpia, se proyectará 'Ainarak'. El espectador, junto a la cantante Anne Etchegoyen viajará por el camino que realizaban cada invierno, entre 1870 y 1940, cientos de mujeres navarras y aragonesas conocidas como las “golondrinas”. Caminaban a través de los Pirineos hasta el País Vasco francés para trabajar en la industria de la alpargata y regresar en primavera al hogar para ayudar a la economía local.

La última de las propuestas de esta muestra, 'Sin Límite, se verá el jueves 23 en el C. C. Manuel Benito Moliner (20.30.). Cuenta la historia de unos de los mejores esquiadores paralímpicos, Jon Santacana, ganador de dos medallas de oro y cuatro de plata junto a su guía, el altoaragonés Miguel Galindo.

Óscar Cadiach, el primer occidental en ascender al Everest por la vertiente norte y sin oxígeno ofrecerá una conferencia el 24 de febrero. Pirineos MFF

La vertiente inexplorada del Broadpeak por el Xinjiang

Otro de los platos fuertes de esta edición del Pirineo MFF es la conferencia del montañero catalán Oscar Cadiach. El primer occidental en ascender al Everest por la vertiente norte y sin oxígeno estará en el C. C. Manuel Benito Moliner el 24 de febrero (20.30) con 'La Vertiente Inexplorada del BroadPeak por el Xinjiang', un reto de 8.051 metros que logró completar en 1992 en un rincón de la China musulmana.

Previo a este encuentro se llevará a cabo una presentación que unirá la montaña y el ocio en grupo. El Casino (19.00) será el punto de encuentro para los amantes de los juegos de mesa, allí se podrá disfrutar de forma gratuita de dos iniciativas con sabor oscense en su creación e inspiración: Escalábrate y 600 Preguntas y Pico.

