Bielsa abre el primer espacio pensado para el esquí de montaña

La comarca del Sobrarbe, la única del Pirineo sin estaciones de esquí alpino, sumará a las pistas de fondo de Pineta (Bielsa) una nueva oferta para los aficionados al deporte blanco, en este caso de montaña. El Ayuntamiento ha realizado una inversión de 130.000 euros para habilitar un espacio nórdico en la sierra de Ruego que será el primero de estas características en todo el país. La misma empresa encargada de la estación de Pineta gestionará Skimo Ruego, también a través de una concesión municipal. Ya se han realizado los ensayos y después de la nieve caída en enero, se prevé su estreno a mediados de febrero.

Skimo Ruego permite a los esquiadores de montaña o a los practicantes de raquetas de nieve subir hasta 2.600 metros de altitud con un trineo tirado por una máquina 'ratrack'. La afección es mínima, asegura el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, quien deja claro que no es una estación de esquí al uso. No requiere de nuevas instalaciones. Se apoya en una pista forestal regulada para su aprovechamiento recreativo en verano, que cuando se cubra de nieve en invierno también tendrá una utilidad turística. "El máximo de usuarios serán poco más de 30 personas al día. El trineo tiene ocho plazas y se pueden hacer cuatro viajes", aclara el alcalde. "El objetivo es facilitar actividades de alta montaña tanto a particulares como a empresas", añade.

El espacio ubicado en la sierra de Ruego da la posibilidad a los clientes de poder ser remontados a más de 2.000 metros con una 'ratrack' para luego bajar con esquís o raquetas de nieve.

Trineos y un hangar

El Ayuntamiento, aprovechando una subvención concedida por la Diputación Provincial de Huesca para los espacios nórdicos, ha invertido 180.000 euros entre Skimo Ruego y Pineta. En el primer espacio ha comprado trineos y ha adecuado un hangar para guardar la maquinaria y una borda para la recepción de visitantes, en total 130.000 euros. El resto los ha destinado a las instalaciones de la pista de fondo, donde se ha instalado un cañón de innivación.

Según explica el responsable de la empresa que explota ambos espacios, Borja Real, se han marcado una serie de recorridos de ascenso y descenso para realizar la actividad de esquí de montaña con más facilidad, y sobre todo con seguridad, pensando en el riesgo de aludes, uno de los principales peligros a los que se enfrentan los practicantes de esta modalidad. La 'ratrack' da la posibilidad de realizar la subida de manera mecánica.

Será el primer espacio de esquí de montaña de España, "y casi a nivel europeo", comenta Borja Real. "Aquí no hay remontes ni se pisan las pistas de bajada, no es una estación como tal", aclara. Sí hay centros de alpino donde se da un servicio a los aficionados a esta práctica deportiva, pero no de manera exclusiva. En el caso de algunas estaciones del Pirineo existen recorridos balizados para evitar que los esquiadores de montaña coincidan con los de alpino y haya algún accidente.