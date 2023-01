Las empresas de limpieza aseguran que pagan el SMI a las trabajadoras de Huesca

La Asociación de Empresas de limpiezas de edificios y locales de Huesca (Afelin y Aspel) ha reiterado este vieres su disposición al diálogo para solucionar el conflicto suscitado ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo de limpiezas de la provincia, bloqueado desde diciembre de 2017. Las trabajadoras iniciaron una huelga indefinida el 16 de enero.

La patronal de sector ha subrayado que en el acto de conciliación celebrado en el SAMA el 12 de enero, se planteó un calendario de cinco reuniones y una cláusula que garantizaba el cobro del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a todas las trabajadoras del sector. "De manera inexplicable esta oferta no fue aceptada por los sindicatos, convocando una huelga que, desde nuestro punto de vista, es precipitada puesto que no se habían agotado las posibilidades de llegar a un acuerdo en el año 2022", han señalado desde las empresas. Según estas, el seguimiento del paro está siendo muy bajo, no llegando ni tan siquiera al 5% (el 70% según los convocantes, UGT y CC.OO.) y solo en la limpieza el sector de limpieza de dependencias del sector público de la capital oscense.

En el mismo comunicado, la patronal afirma que las empresas están abonando a sus trabajadoras el SMI y, "cumpliendo con la legislación laboral vigente, en todos sus aspectos". "Reciben 14.000 euros brutos anuales, que una vez descontada la Seguridad Social a cargo de la trabajadora supone percibir 12.996 euros netos al año", explican desde CEOS-Cepyme.

Detallan que estas cantidades se refieren al salario total, es decir, que incluyen el salario base y otros complementos entre los que se encuentra la antigüedad, las primas de productividad y cualquier complemento salarial. "Si al final del año, la trabajadora no hubiera cobrado esa cantidad, tiene derecho a recibir la diferencia hasta el total", precisan las empresas. "Hace cinco años no se firmó convenio, dado que ni UGT ni AFELIN, cada cual por razones diferentes, estuvieron de acuerdo con su firma", explican. Los sindicatos reivindican que el salario base de iguale al SMI, cobrando aparte los complementos.

Durante este tiempo ha estado vigente un pacto entre la asociación ASPEL y CC.OO. sindicato mayoritario en el sector en la provincia, con el mismo texto del convenio. "Esto, en la práctica, ha supuesto que las trabajadoras hayan seguido manteniendo, a título personal, sus derechos laborales en todas sus vertientes y han visto incrementados sus salarios como consecuencia del incremento que ha venido sufriendo el SMI Interprofesional, por lo tanto, a efectos prácticos, no ha supuesto perjuicio para las trabajadoras", manifiestan las empresas.

Las empresas del sector de limpieza agradecen el interés y la labor de mediación de diferentes instituciones de la administración pública con el fin de buscar soluciones a este conflicto. Por parte de la organización empresarial se ha propuesto de nuevo este viernes a los representantes de los trabajadores reanudar los contactos con el fin de intentar llegar a acuerdos en todos los ámbitos del convenio".