La Guardia Civil de Huesca realiza más de 230 auxilios por la nieve y alerta del hielo en la carretera

Desde la entrada del temporal Gerard en la provincia de Huesca, el pasado lunes, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha llevado a cabo más de 230 auxilios en carreteras, en su mayoría salidas de vía de vehículos a causa de la nieve, así como asistencia a conductores que o bien no portaban cadenas ni ruedas de invierno o que no sabían colocarlas al no haber practicado con anterioridad.

La Guardia Civil realiza 230 auxilios en las carreteras altoaragonesas durante el temporal. En cuatro días ha recibido más de 850 llamadas

Solo en la tarde noche del jueves, cuando más se intensificó la nevada, en la carretera A-136 que atraviesa el valle de Tena en dirección a Francia se tuvo que asistir a tres conductores que se salieron de la carretera a causa de la nieve. Además, sobre las 6.30, en el km. 357,900 de la A-23, término municipal de Huesca, se produjo un accidente consistente en una salida de vía por el margen izquierdo en el que resultó herido grave un varón de 52 años vecino de Zaragoza. Este tuvo que ser trasladado al Hospital San Jorge. Según la Comandancia de Huesca, todo apunta a que el accidente se produjo debido a la existencia de una placa de hielo en la calzada.

En estos cuatro días se han recibido más de 850 llamadas en el teléfono 062 de la sala del COTA (Centro Operativo de Trafico de la Guardia Civil de Huesca), que tuvo que reforzar su servicio para atender a todos los requerimientos recibidos de los ciudadanos. Sus efectivos fueron apoyados por la sala del COS (Centro Operativo de Servicios). A las incidencias habituales que deben atender, se sumaron las relacionadas con el temporal.

Las patrullas del Subsector de Tráfico han cubierto principalmente los sucesos en las carreteras y vías principales, pero también han sido apoyados por personal de Seguridad Ciudadana y del Sector de Tráfico de Aragón.

La Comanda advierte de que aunque de cara al fin de semana el tiempo va a mejorar, no esperándose nuevas nevadas, sí hay prevista una caída muy importante de las temperaturas. Desde el Subsector de Tráfico de se hace un llamamiento a los conductores para que adecuen la velocidad al estado de la vía y tengan en previsión la posibilidad de formación de placas de hielo.

La nevada en Jaca también ha hecho que la Policía Nacional tuviera que acudir a auxiliar a los ciudadanos. El jueves por la tarde, agentes de esa comisaría sacaron varios vehículos que habían quedado inmovilizados en las calzadas, entre ellos un autobús con 24 niños y 5 adultos.