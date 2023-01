El general de Jaca José Manuel Vivas asume el mando de 20.000 militares desde Huesca

El patio de armas del cuartel Sancho Ramírez de Huesca ha sido este viernes escenario del acto de toma de posesión de la División Castillejos. Presidido por el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, a la que pertenece esta División, y de acuerdo con el protocolo establecido, el general de división José Manuel Vivas ha recibido el mando de la misma por parte del general de brigada Javier Mur, quién lo desempeñaba con carácter interino tras el ascenso a teniente general y la designación como jefe de la Fuerza Terrestre del general Melero.

El nuevo jefe es natural de Jaca e ingresó en la Academia General Militar en 1982. En su discurso, Vivas ha manifestado que este nombramiento "constituye un honor, un privilegio y un gran reto", recordando que esta División tiene la mayor potencia de combate de todo el Ejército Español, y posee un Cuartel General desplegable, capacitado para planear y conducir operaciones de alta intensidad.

El cuartel general de Castillejos, con varios batallones y unidades, se asentó en Huesca durante el primer semestre de 2020, procedente de Madrid. El traslado de personal , vehículos y material se llevó a cabo en plena pandemia. En agosto de ese año, Melero se puso a frente del mismo. En Huesca hay ahora alrededor de 600 militares, pero bajo el mando de la División están unos 20.000 efectivos, correspondientes a las seis brigadas repartidas por toda España: Aragón I, de Zaragoza; Alfonso XIII de la Legión, en Almería; Galicia VII, en Pontevedra; Guzmán el Bueno, en Córdoba; Extremadura XI, en Badajoz y Guadarrama XII, en Madrid.

A este respecto, Vivas ha indicado que teniente general Melero "me ha puesto el listón muy muy alto con todos los avances y logros que se han alcanzado en los últimos dos años". Entre estos ha destacado el conseguir la plena identificación e integración de la división en su nuevo acuartelamiento, "estableciendo fluidas relaciones, tanto con las instituciones públicas locales, provinciales y regionales, así como con entidades y organismos privados". "Impulsó también la certificación del Cuartel General en el Ejercicio Toro 21, alcanzando la capacidad operativa plena; no olvidemos la brillante celebración del Día de las Fuerzas Armadas el año pasado en Huesca, motivo de orgullo, que puso de manifiesto la buena sintonía de la ciudad con las Fuerzas Armadas en general y con la División en particular", ha añadido.

José Manuel Vivas ha señalado que la División tiene por delante nuevos desafíos: importantes ejercicios multinacionales, generación y adiestramiento de estructuras operativas para las diferentes operaciones en el exterior, mejorar el nivel alcanzado en algunas capacidades importantes, como es el caso del 'targeting', gestión del espacio aéreo o ciberdefensa. "También me gustaría mantener el impulso dado por el general Melero a la cobertura de la plantilla de la Unidad, a la de la División en general, pero especialmente a la de las unidades ubicadas en Huesca", ha apostillado.

Asimismo, el general de división ha dicho que tomar el mando de esta División en Huesca "es también una gran satisfacción personal, pues me permite servir al Ejército y a España en Aragón, mi tierra natal". "Aquí en la provincia de Huesca están mis raíces, en Jaca y en el Valle de Tena, y me encuentro muy feliz de volver a mi tierra", ha añadido.

A la toma de posesión han asistido el alcalde de Huesca, Luis Felipe; el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, y la subdelegada del Gobierno de España, Silvia Salazar.