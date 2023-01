Illa presenta en Huesca su libro sobre la pandemia: "Hubo una respuesta decente"

El exministro de Sanidad y secretario general del PSC, Salvador Illa, ha presentado en la tarde de este miércoles en Huesca su libro ‘El año de la pandemia. Del estado de alarma al inicio de la vacunación’. Según ha dicho, fue un periodo de tiempo "muy difícil, del que habrá que hacer un balance sereno y con espíritu constructivo, para aprender". Además, ha destacado "la decencia con la que actuamos, tanto las instituciones como la ciudadanía". "Este libro es un homenaje a todos los españoles y una reivindicación de la política entendida como servicio público", ha apostillado.

Antes de su intervención, Illa ha recordado que aquel fue un momento de "incertidumbre" en el que existía muy poca información para tomar decisiones. Ha resaltado también que, con la perspectiva que da el tiempo, se "acertó" en dar un enfoque pro ciencia a la crisis desde el primer momento, y también en "tomar en consideración y dar el papel que les correspondía" a las comunidades autónomas y a los municipios frente a la crisis.

Illa ha añadido que otro criterio que guio al Gobierno en esos momentos fue tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro de Prevención de Enfermedades de la Unión Europea, y "contar a la ciudadanía todo lo que sabíamos y lo que no, sin miedo a rectificar y a cambiar de criterios cuando había nueva información". A su juicio, "lo más difícil en una pandemia es el tiempo de reacción, y esto tenemos que hacerlo cuando estamos cargados de razones técnicas y científicas, y cuando hay argumentos de peso para que la ciudadanía cumpla con las restricciones impuestas".

El aragonés Fernando Simón firma el prólogo de libro de Illa, quien ha destacado la labor desempeñada por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) durante la crisis de la pandemia.

El exministro ha comentado que cuando el presidente Pedro Sánchez le ofreció el cargo de ministro de Sanidad no existía indicio alguno en relación a una crisis sanitaria, y que en ese mismo momento le transmitió que contaba con él para los temas de Cataluña". "Es verdad -ha añadido- que me reuní con un conjunto de colaboradores de mi partido y que me dijeron que los ministros de Sanidad eran los primeros cesados cuando se producen crisis de salud pública", una situación, ha resaltado, que se produjo apenas dos semanas después.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha recordado que "ningún responsable institucional ni ningún ciudadano tenía una hoja de ruta ni un manual a seguir para una situación extraordinaria y nueva" y ha puesto en valor el trabajo realizado por Illa al frente del ministerio de Sanidad: “Un hombre prudente, que tiende puentes y que entiende la política como forma de servir a la población”.

Felipe, que ha moderado el acto de presentación celebrado en la Diputación Provincial de Huesca, ha apuntado que Salvador Illa “fue capaz de gestionar una situación compleja contando con la cooperación y colaboración con toda la estructura institucional de España y trasladando a los ciudadanos seguridad y serenidad en esos momentos tan complicados”.

Según ha manifestado el exministro, un pilar fundamental de la crisis sanitaria fue "contarle a la ciudadanía lo que estaba sucediendo, lo que sabíamos; pero también lo que no sabíamos. Sin miedo a rectificar cuando teníamos nueva información”.

Por otra parte y como secretario general del PSC, Salvador Illa, no descarta todavía apoyar los presupuestos de la Generalitat en Cataluña. No obstante, ha reiterado que su respaldo está condicionado a la incorporación de dos ejes en el proyecto: la generación de prosperidad en la Comunidad y la protección de los ciudadanos.

"Cataluña está en un proceso de reencuentro consigo misma y con el resto de España", ha señalado el responsable político, que ha recordado que desde el inicio de la actual legislatura entendió que tenía que ofrecer "una alternativa a un gobierno que ha fracasado, que ha colapsado hace unos meses". Illa ha añadido que la "posición alternativa" del PSC "no está reñida con tender la mano y que lo está haciendo en materia de presupuestos, pero que ya ha dado a conocer cuál es su punto de vista y ha dicho lo que tienen que incorporar unos presupuestos en Cataluña.

En relación al proceso negociador que mantienen con el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, ha indicado que se habían dado una semana más de tiempo, y que tenía intención de respetar este acuerdo y de guardar discreción. "Veo que hay muchos que hablan por hablar, también en Cataluña, y a mí no me gusta hablar ni una palabra de más ni una de menos", ha explicado el dirigente socialista catalán.