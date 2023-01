Las estaciones relanzan la campaña con todas las pistas abiertas

El panorama en las estaciones de esquí nada tiene que ver con el que se encontraron los visitantes en Navidad. El grupo Aramón anunció este martes que abrirá todo su domino "con la nieve que se prevé que caiga a lo largo de la semana". Además, a la oferta de Formigal-Panticosa y Cerler se incorporarán las pistas turolenses, que todavía no han estrenado la temporada.

Formigal registró este martes acumulaciones de 35 centímetros de nieve nueva y en las cotas más altas el espesor alcanza ya el metro y medio. Otro de los centros invernales, Candanchú, sumó en los dos últimos días 80 cm a partir de la cota 2.000 y 55 cm en las zonas más bajas. Y el frío previsto para los próximos días ayudará a consolidar el manto.

Si el tiempo no lo impide la estación del valle del Aragón, que forma el dominio 100 K con Astún, abrirá también toda su superficie esquiable, según su director general, Álvaro Luna. Aunque enero no es el mejor mes para el turismo de la nieve, "hay muchas ganas", dijo, lo que podría relanzar la temporada, después de que en las últimas semanas no se hayan dado las mejores condiciones por la escasez de nieve y las altas temperaturas.

Las pistas de las estaciones turolenses abrirán por fin sus puertas tras un comienzo de temporada muy malo al haber tenido que permanecer cerradas por falta de nieve, lo que ha supuesto graves pérdidas para el sector. La previsión, según informó el grupo Aramón, es que Valdelinares arranque este jueves y Javalambre lo haga el sábado.

Amparo Atienza, alcaldesa de Alcalá de la Selva -uno de los municipios más próximos a Valdelinares en el que el 95% de los vecinos vive del deporte blanco-, indicó que, si bien con mucha ventisca, la nieve empezó a caer este martes. "Estamos muy contentos, al menos podemos recuperar parte de la temporada", dijo. Además, el frío ha permitido en los últimos días que los cañones empiecen a fabricar nieve.

Gracias a la previsión de apertura de las pistas se han incorporado a sus puestos los trabajadores (se anunció un ERTE) y Aramón espera atraer "a un importante número de visitantes" tras mes y medio sin actividad.