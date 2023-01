El Ayuntamiento de Huesca licitó 200 contratos el año pasado por 14 millones

El Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca llevó a cabo en el año 2022 un total de 202 procedimientos nuevos de contratación por valor de 14,3 millones de euros. La concejala responsable, Rosa Gerbás, ha destacado que Contratación "es uno de los departamentos más importantes del Ayuntamiento, porque todas las áreas municipales necesitan contar con diferentes contratos para poder funcionar y ofrecer ciertos servicios. La agilidad y la eficacia con la que se trabaja, siempre respetando los plazos legales que en ocasiones son extensos, permite al Ayuntamiento funcionar con normalidad”.

En 2022 se tramitaron 54 procedimientos más que en el año anterior, todos ellos contratos mayores, es decir, superiores a 18.150 euros con el IVA incluido. Por áreas, las que más han tramitado han sido Servicios Generales con un 25%, Cultura y Fiestas con un 21%, Urbanismo con un 13% e Informática con un 8,9%. De los 202 contratos licitados, el 58,4% han sido mayores y el 41,5% menores.

Los más habituales son los de servicios (30%), los de suministros (24,7%) y los de obras (23,2%). En relación al importe, se han licitado contratos de servicios por valor de 6,5 millones de euros, de obras por 5,4 millones y de suministros por 2,3 millones.

Además, solo un 7,9% han quedado desiertos. "La cifra es muy baja y los motivos han sido diversos. En algunos casos por la fluctuación de los precios, en otros por no haber licitadores interesados o por no completar adecuadamente el procedimiento”, ha detallado Gerbás.