Las estaciones del Pirineo esperan desde esta noche la ansiada nevada

Las estaciones de esquí tienen puestas sus esperanzas en la nevada prevista para este fin de semana. El frente de precipitaciones que ha entrado por Galicia podría dejar copos al llegar al Pirineo desde la noche del sábado, aunque en cotas altas. El domingo rondará los 1.700 metros, pero tendiendo a caer hasta unos 1.400. Esto significa que no hay prevista nieve en núcleos de población, pero sí en altitudes suficientes para poder dejar una capa en la base de las pistas de esquí. En Formigal podrían acumularse casi 30 centímetros, según algunos portales meteorológicos.

Además, la caída de temperaturas ha mejorado las condiciones para la innivación. La estación de Cerler ha podido poner en marcha este sábado la línea de cañones en las cotas más bajas️. Y es que en Benasque los termómetros han bajado a los -5,9 grados, casi seis grados menos que la temperatura mínima de hace una semana.

El último parte nivológico de la Aemet confirma la entrada de un activo frente frío procedente del oeste desde la tarde del sábado que dejará abundantes nevadas durante el domingo en cotas altas.

El Pirineo no se ha beneficiado este invierno de grandes precipitaciones en forma de nieve, un fenómeno que se puede generalizar no solo a toda España sino a toda Europa. En países alpinos como Francia algunas estaciones ni siquiera han podido abrir.

En Aragón, los centros invernales iniciaron la temporada en vísperas del puente de la Constitución gracias a la nevada registrada solo unos días antes. Desde entonces, la tónica ha sido la sequía y si ha habido nieve ha sido escasa y en cotas muy altas. Entre 2.100 y 2.400 m los espesores apenas llegan a 40 centímetros, una preocupación de cara a la época del deshielo, ya que la reserva nival supone un embalse en diferido que contribuye a aportar recursos para el riego en los meses de verano.

La peor situación se vive en las estaciones de esquí de Teruel, que no han podido abrir todavía esta temporada, y donde en principio no llegará tampoco la nieve este fin de semana. Los negocios de los pueblos próximos a Javalambre y Valdelinares, volcados en el turismo invernal, se están viendo gravemente afectados. Además, el grupo Aramón está tramitando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la plantilla de Javalambre y Valdelinares, que aún no han podido estrenarse.

El expediente, justificado por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, afecta a 60 empleados. Para 53 se pide la suspensión temporal de contratos mientras las estaciones sigan cerradas, y el resto verán reducida su jornada.