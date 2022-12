Detenido dos veces en un mes el dueño de un piso en Huesca por violar a sus inquilinos

Un hombre de 37 años, vecino de Huesca, ha sido detenido dos veces en poco más de un mes acusado de agredir sexualmente a jóvenes a los que alquilaba habitaciones en un piso de su propiedad. Los chicos, de nacionalidad española y extranjera, tenían graves problemas económicos y él se aprovechaba de esta situación. El último arresto se ha producido esta semana tras la denuncia formulada por un segundo joven que vivía en su domicilio.

Según ha explicado la Policía Nacional, el pasado lunes un varón de nacionalidad española de 22 años de edad se personó en la Comisaría Provincial de Huesca en un estado de gran nerviosismo y ansiedad, motivo por lo que tuvo que ser asistido por los servicios médicos de emergencias. Tras ser estabilizado, denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de propietario del piso donde tiene alquilada una habitación.  Dijo que al no disponer de medios económicos para pagar la renta, se vio obligado a mantener relaciones sexuales con él.

El autor de los hechos ya había sido arrestado a mediados del pasado mes de noviembre por hechos similares, al haber sido denunciado por agresión sexual por otro varón al que, igualmente, tenía alquilada una habitación en el piso donde reside.

El detenido se aprovechaba de la precaria situación económica de sus inquilinos para obligar a las víctimas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, con la amenaza de echarles del piso si no accedían a sus requerimientos, según han manifestado los investigadores.

Por parte de la Policía Nacional de Huesca, se procedió a la detención del dueño del piso como autor de un delito de agresión sexual, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Huesca. Este decretó su ingreso en prisión provisional.

En la ocasión anterior, el juez, tras tomarle declaración, lo dejó en libertad, aunque con medidas de protección a la víctima. En esa ocasión el agredido era un joven extranjero de 18 años que acudió a la comisaría para explicar que el dueño del piso donde estaba lo había echado del mismo al negarse a tener relaciones sexuales. Contó que contactó con él el pasado verano. Al ver que vivía en la calle, le ofreció alojarlo en su casa. La victima le dijo que no tenía dinero para pagar, pero el casero le contestó que no pasaba nada, ofreciéndole incluso ropa, comida y dinero.

Según las mismas fuentes, con el paso del tiempo el propietario de la vivienda le exigió tener relaciones sexuales si no quería que le echara, obligándole a realizarlas contra su voluntad, prolongándose estas agresiones durante dos meses y medio, hasta que la víctima abandonó la vivienda.