Un estanco de Huesca sella una primitiva de 70.000 euros: "Vengo a ver si es la mía"

No le tocó el Gordo de Navidad, pero la Primitiva le dejó un buen pellizco el día de Nochebuena, algo más que un premio de consolación. Un vecino de Huesca ha sido agraciado con 70.692 euros en el sorteo celebrado el pasado día 24 de diciembre, al acertar cinco números más el complementario. El boleto afortunado se selló en el estanco situado en la calle Cabestany de la capital oscense, que aunque lleva muchos años abierto, tan solo hace unos meses que ofrece este servicio.

Hasta allí acudió el afortunado, que se jugó cuatro euros en cuatro apuestas con una combinación aleatoria. Los números 12, 17, 19, 27, 29 y 32, más el 46, le trajeron la suerte, dando en el clavo con cinco de ellos más el complementario. El hombre se enteró en la calle de que este establecimiento había validado un boleto premiado y fue con el suyo en la mano para comprobar si era el acertante.

"Acabo de enterarme de que es un cliente habitual", ha comentado el dueño del estanco, Francisco José Ferrer, en la mañana de este martes, tras el largo puente festivo de Nochebuena. "Ha sido un sorpresa para él, no lo sabía. Se ha enterado por ahí de que habíamos dado un premio, ha venido con el boleto y me ha dicho 'Vengo a ver si es el mío el que ha tocado'. Al comprobarlo en la máquina le he comentado 'Pues sí, es el tuyo'".

Tras dar las gracias, rápidamente se ha despedido. "Imagino que habrá ido al banco", comenta Francisco José Ferrer, satisfecho por haber dado un premio importante en los pocos meses que lleva sellando boletos de la Primitiva. El afortunado no escogió los números sino que hizo las cuatro apuestas de forma aleatoria. "No es una apuesta fija, de lo contrario él habría sabido que sus números era los premiados. Además es una curiosa combinación porque son cifras muy correlativas", indica el estanquero.