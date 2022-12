Muere José Barrabés, el empresario que impulsó el valle de Benasque

Decía que Benasque es el Chamonix de España porque de los más de 70 tresmiles que hay en el país, el 80% están en esta zona, que definía como "un paraíso" para el montañero, el esquiador y aquellos que quieran disfrutar de la naturaleza, de la nieve y el sol. José Barrabés, fundador del imperio de las tiendas deportivas, ha fallecido este domingo 25 de diciembre a los 90 años. El empresario, que hasta prácticamente hasta el último momento ha estado al pie de cañón, fue unos de los grandes defensores e impulsores del desarrollo del valle.

José Barrabés heredó el negocio que en 1920 inició su familia. Su padre, también José, abrió la primera tienda en Benasque, vendiendo zapatos para pastores y contrabandistas. Las cosas no fueron fáciles en aquellos tiempos y tuvieron que abrieron un bar. No fue hasta 1969 cuando él se decidió a volver al negocio inicial con un bazar, en el que los vecinos podían comprar casi de todo, también material y útiles de montaña. Por entonces, la práctica de este deporte todavía no se había popularizado y todavía habría que esperar dos años para que entrara en funcionamiento la estación de esquí de Cerler.

En una entrevista concedida a HERALDO, José recordaba que se compró hace muchos años un telesilla para acceder a la estación desde el pueblo: "La estación se iba a cerrar y el alcalde nos llamó a siete de nosotros para avisarnos y tratar de hacer algo. En un cuarto de hora se reunieron 50 millones de pesetas para ir a hablar con los propietarios de entonces, que eran catalanes, y en el transcurso de una cena en un restaurante de Monzón estaba resuelto el problema. Todo el pueblo aportó".

El empresario, que siempre luchó por el futuro de Benasque y no cesó de reclamar mejores accesos carreteros al valle, tenía como valores la familia y el esfuerzo. En 1987, los dos hijos mayores de José Barrabés decidieron crear una tienda especializada en material de montaña, ubicada en la planta baja del negocio familiar. Poco después, con la llegada de internet, desde Benasque se vendía a todo el mundo, lo que incluso llegó a provocar un boicot por parte de los empresario del sector de Estados Unidos. Fue a partir de ahí cuando los jóvenes se hicieron responsables del negocio, que pasará a manos de otra nueva generación.