El alcalde de Huesca zanja la polémica y los bomberos saldrán en la cabalgata de Reyes

El camión con escalera de los bomberos de Huesca volverá a salir en la cabalgata de Reyes cargado de regalos. Así lo aseguró este viernes el alcalde, Luis Felipe, zanjando la polémica que se había creado después de que los componentes del servicio, en conflicto con el equipo de gobierno por sus condiciones laborales, aseguraran que el área de Seguridad Ciudadana había comunicado a su máximo responsable que en el desfile del 5 de enero no iba a ser necesaria la participación del camión.

El asunto salió a relucir este viernes en el turno de ruegos y preguntas del pleno del Ayuntamiento de Huesca, donde se aprobaron los presupuestos para 2023. La portavoz del PP, Gema Allué, tomó la palabra para preguntar al alcalde por qué no permitía la salida del camión en la cabalgata "como tradicionalmente se ha hecho en nuestra ciudad", y pedirle que buscara "un punto de encuentro y acercamiento" con los bomberos "porque los niños no tienen por qué ser los paganos de esta situación", dijo.

En respuesta a ello, Luis Felipe negó rotundamente haber dado instrucciones para impedir la participación del camión y explicó que, en todo caso, la concejala delegada, Ana Loriente, transmitió al jefe del servicio qué vehículos podían participar o no en función de las necesidades del servicio. Y es que al no ser una actuación de emergencias, se debe atender con horas extra. "Habrá presencia de los bomberos en la cabalgata, no hay ningún problema", resumió el alcalde.

Fuentes municipales añadieron que se está estudiando todavía el dispositivo del desfile y aseguraron que el camión con escala saldrá igual que el año pasado. De hecho, el concejal de Cultura, Ramón Lasaosa, presentará el próximo martes los detalles de la cabalgata de Reyes.

En esta semana, los bomberos han salido a la calle para explicar a los ciudadanos sus reivindicaciones y denunciar los expedientes sancionadores de empleo y sueldo que les instruyeron tras irrumpir hace un año en una sesión del pleno que se tuvo que suspender.