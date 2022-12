El 05490, el Gordo del Sorteo de Navidad 2022, deja un pellizco en Benasque

El número 05490 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio grande, que ha dejado un "pellizco" en la localidad oscense de Benasque (Huesca) ha estado muy repartido en adminitraciones de A Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria.

El número fue cantado a las 11.21, en el segundo alambre de la tabla quinta. Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo cantaron número y premio y David Caba Mamani y Diana Elisabeth Heredia Arias extrajeron las bolas.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70% en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros.

Entre los premios del sorteo destacan el conocido como Gordo de Navidad, de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo premiado); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 al décimo). También se reparten dos cuartos premios, de 200.000 euros a la serie (20.000 al décimo) y los ocho quintos, de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).

Un décimo en Benasque

El estanco de la calle Mayor de Benasque ha repartido este año un pellizco del Gordo. Se trata de un décimo del número 05490, que fue vendido en máquina por la propietaria de este establecimiento, que es también tienda de regalos. Ya el año pasado, Maite Campo, dueña del negocio, hablaba para HERALDO de la "buena racha" que llevaban repartiendo suerte en los últimos años. En 2021, vendieron un décimo de un quinto premio, es decir, 20.000 euros para quien lo compró (que resultó ser su suegra). El anterior repartieron parte de un quinto y hace tres, en 2019, dos quintos y un cuarto. "Somos punto de venta, no administración, así que vendemos por máquina, y pasa algo curioso: a mucha gente no le hace gracia que no sean billetes clásicos, pero hay que cambiar la mentalidad con eso, las posibilidades son las mismas", contaba el año pasado la dueña de este estanco de Benasque.