El restaurante Chiñella de Cerler reparte 4 millones de euros: "Un amigo me pidió que le guardara 15 décimos"

El restaurante Chiñella de Cerler ha dejado una lluvia de cuatro millones de euros en el valle de Benasque gracias a uno de los cuartos premios del sorteo de la Lotería de Navidad de 2022, el 54289. Su antiguo propietario, José Antonio Portaespana, compró en la administración situada en el Paseo Cortes de Aragón de Calatayud 20 series (200 décimos) de este número al que lleva abonado 20 años y luego lo vendió él mismo y también la actual responsable del establecimiento entre clientes, amigos y vecinos de distintas localidades de la provincia de Huesca.

El valle ha resultado doblemente premiado ya que el estanco de la calle Mayor de Benasque también ha dado un pellizco del Gordo. Se trata de un décimo del número 05490, que fue vendido en máquina por la propietaria de este establecimiento, que es también tienda de regalos.

José Antonio Portaespana ha sido hostelero durante 40 años y se jubiló en 2018 pero a pesar de ello mantuvo la tradición de comprar el mismo número de siempre en Calatayud. "Como me conoce tanta gente, me decían que les guardara un décimo y como estoy jubilado los he ido repartiendo por Benasque, Castejón de Sos... pero también en Monzón o de Barbastro, donde un amigo me pidió que le guardara 15 décimos para su familia y amigos. Ya me dijeron que como nos tocara, había que hacer una gran fiesta", ha explicado reconociendo que estaba "muy nervioso" ya que su teléfono no había parado de sonar. "Me ha llamado todo el mundo y estoy muy feliz", ha señalado.

Su hija ha sido la primera en avisarle de que el número había resultado agraciado con un cuarto premio. Él es uno de los afortunados ya que se quedó con un décimo. "El año pasado se vendió tanto que casi me quedé sin lotería", recuerda. Todavía no sabe a qué destinará los 20.000 euros. "Siempre va bien el dinero, de momento a disfrutarlo", ha señalado antes de subir a Cerler para celebrarlo por todo lo alto.