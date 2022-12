Cadis Huesca lidera un proyecto europeo para mejorar la nutrición ante la disfagia, que afecta al 10% de la población mundial

Representantes del proyecto europeo Indeed (INnovative tools for Diets oriented to Education and hEalth improvement in Dysphagia condition /Herramientas innovadoras para dietas orientadas a la mejora de la formación y la salud en relación con la disfagia) presentaron este miércoles en Huesca los resultados del trabajo que viene desarrollando desde hace dos años para mejorar la nutrición de las personas con disfagia. Lo hicieron ante un numeroso público que abarrotaba el Salón Azul del Casino.

La disfagia se define como la dificultad para llevar de forma segura los alimentos sólidos, líquidos, medicamentos e incluso la saliva desde la boca al estómago. No es una enfermedad sino un síntoma producido por una situación física, neurológica o degenerativa. Puede causar graves problemas e incluso la muerte. Y hay que tener en cuenta dos cuestiones muy importantes: afecta a alrededor del 10% de la población en general y está infradiagnosticada. La prevalencia es mucho mayor en el caso de personas con determinados tipos de discapacidad, enfermedades neurológicas como el Alzheimer y otras enfermedades como el cáncer y entre las personas mayores.

Marta Liesa, vicerrectora del Campus de Huesca de Universidad de Zaragoza -que aporta investigadoras de sus distintas sedes para este proyecto-, y Marta Peña, gerente de Cadis-Huesca, entidad que lidera el proyecto, inauguraron la jornada, en la que se presentó el material formativo 'online' desarrollado en el seno del proyecto, destinado tanto a personas con disfagia y sus familiares como a profesionales. En su intervención Marta Peña recordó que los objetivos del proyecto europeo hunden sus raíces en acciones de gastronomía inclusiva vinculadas al proyecto 'Huesca más inclusiva'.

Investigadores y profesionales de la salud, la discapacidad y la alimentación han intervenido en el acto, titulado 'Nuevas herramientas para una alimentación más saludable e inclusiva'. Cofinanciado por Erasmus Plus, el proyecto Indeed se ha centrado en desarrollar métodos innovadores que favorezcan el manejo dietético de la disfagia, una enfermedad que se estima puede afectar al 10% de la población mundial.

En el proyecto Indeed han estado trabajando equipos de entidades y organizaciones de cinco países diferentes. Además de Cadis Huesca y del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto de la Universidad de Zaragoza y CITA-DGA), han formado parte de la asociación estratégica la Klaipeda State University of Applied Sciences, de Lituania, el Istituto Enrico Fermi, de Italia, la Oficina para la Unión Europea y Asuntos Exteriores de Kocaeli (Turquía) y la consultora tecnológica griega IDEC.

Ana Ferrer, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte del Campus de Huesca, e integrante del IA2, y Ana Cortés, dietista nutricionista de Cadis Huesca, explicaron en detalle los trabajos del proyecto Indeed y presentaron la plataforma e-learning que ha desarrollado con el propósito de ayudar a afrontar la disfagia a las personas enfermas y a sus familiares y cuidadores. Plataforma que estará disponible en español, lituano, griego, turco e italiano, los idiomas de los países socios del proyecto, además de en inglés.

Mesa redonda que abordó distintas vías para mejorar la dieta en colectivos vulnerables con disfagia. Cadis Huesca

Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda que abordó distintas vías para mejorar la dieta en colectivos vulnerables, moderada por el periodista Jorge Orús. Participaron Anthea Ornat, logopeda de Aspace Huesca; Alba Santaliestra, presidenta del Colegio profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón y miembro del grupo de investigación Genud de Unizar; Sara Remón, responsable de proyectos del Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 y profesora de la Universidad de Zaragoza; Sira Izarbez, psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer en el Alto Aragón; y Leyre Urtasun, supervisora de I+D+i del CNTA, entidad navarra dedicada a la tecnología y la seguridad alimentarias.

La clausura del encuentro corrió a cargo de Noelia Carbó, directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que destacó el nivel del trabajo realizado en el marco del Indeed y el interés y la voluntad de la institución por apoyar los próximos proyectos del equipo internacional que lo ha llevado a cabo.

Con este acto finaliza el ingente trabajo realizado a lo largo del periodo de ejecución del proyecto. Una andadura en la que el equipo ha tenido la oportunidad de reunirse en encuentros transnacionales desarrollados en Grecia, Lituania, España y, recientemente, Turquía, en el que la delegación del proyecto asistió al acto de presentación de resultados realizada ante el público por el socio turco, la Oficina para la Unión Europea y Asuntos Exteriores de Kocaeli.