Guardias civiles reclaman ropa de abrigo adecuada en zonas como el Pirineo

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha vuelto a reclamar que se dote de prendas de abrigo específicas para combatir el frío a aquellos agentes que prestan servicio en zonas de montaña con bajas temperaturas, "porque se nos da la misma equipación en Canarias que en el Pirineo, en lugares con temperaturas bajo cero que en otros con otoños e inviernos suaves". El año pasado, a raíz de las fuertes nevadas viviendas en la provincia de Huesca en los inicios del invierno, ya lanzó esta reivindicación, que han vuelto a reiterar en una semana que empezó con otro temporal.

Según la AEGC, ha solicitado en repetidas ocasiones a la Guardia Civil y en diferentes escenarios (Comisión de Riesgos Laborales, Jefes de Comandancia...) prendas específicas de climatología adversa para las unidades que prestan servicio en demarcaciones que superan los 1.000 metros de altitud. Pero hasta la fecha no se han tenido en consideración sus quejas. No entienden por qué "unidades específicas de montaña sí tienen dotación de prendas adecuadas y los guardias destinados en municipios en altitud no".

La asociación reitera su protesta a raíz del temporal de agua, nieve y frio que está semana ha obligado a los guardias a tener que socorrer a los ciudadanos sin una prenda impermeable, abrigada y sin capuchas para la lluvia. "La solución que encuentran nuestros compañeros es forrarse con capas como cebollas con las prendas que se nos facilitan, en muchos casos incompatibles entre sí porque la que protege algo del frio no es impermeable y al revés, si impide que te mojes no abriga", explican. Si a esto se le suman el chaleco y el cinturón, dificulta su movilidad, "hasta para poner unas simples cadenas".

Lo que califican como "racaneo" en las prendas de abrigo de los guardias llega hasta los mismo guantes de dotación, de forro polar, material que a la media hora de servicio en días de nieve o lluvia está empapado. Y de la misma manera la prenda para la cabeza es una gorra con visera, "muy útil para los días de sol, pero totalmente inservible en estos días fríos que hacen que las orejas nos queden a la intemperie con temperaturas bajo cero". Y esto con servicios en la vía pública durante 8 horas o más.

La AEGC denuncia además que a fecha de hoy los más de 1.900 agentes que salieron en junio de las academias siguen esperando que se les dote de prendas de abrigo común para manos y cuello, un grave problema teniendo en cuenta que la normativa prohíbe el uso de prendas particulares.

Recientemente, otra asociación, la AUGC, denunció que Agentes de Tráfico han creado un grupo de mensajería para intercambiar prendas de abrigo que en estos momentos no les están siendo suministradas por la administración. Debido a la falta de dotación de este tipo de vestimenta, principalmente polos de manga larga, chaquetones o cascos de moto, los agentes de Tráfico se han visto obligados a crear un grupo en una plataforma de mensajería con el nombre ‘AUGC grupo mercadillo ATGC’ para intercambiar o ceder ropa que no usan.