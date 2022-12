Ponen en marcha una campaña sobre consumo de alcohol en la Jacetania 'para que todas las navidades sean noches buenas'

La Comarca de la Jacetania, el Ayuntamiento de Jaca y la Asociación de Empresas de La Jacetania (Acomseja) han puesto en marcha una campaña de prevención del abuso de alcohol en el territorio comarcal de cara a las fechas navideñas, bajo el lema ‘Para que todas las Navidades sean Noches Buenas’. Con esta iniciativa se pretende concienciar a la población adulta de los riesgos del consumo abusivo del alcohol, con el objetivo de conseguir desvincular la fiesta o celebraciones con el consumo de alcohol.

No beber con el estómago vacío, no mezclar diferentes bebidas, beber despacio, mejor bebidas de menos graduación, saltarse alguna ronda, no beber por beber y no conducir si se ha bebido son los sencillos consejos que aparecen en los carteles que se han distribuido en distintos establecimientos de Jaca y la Comarca, incluyendo la hostelería, para sensibilizar sobre el consumo responsable de alcohol durante las Navidades. Es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa de este tipo en estas fechas navideñas, y la idea es mantenerla en el tiempo e intensificar otras campañas que se vienen realizando, como la del verano y las fiestas de los pueblos.

La campaña está dirigida a público adulto, pero pensando también en los jóvenes. En este sentido, Elena Izuel, técnico del Centro de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Jaca ha destacado que el consumo de alcohol “es alarmante en los jóvenes porque cada vez el inicio es más temprano, situándose en los 13 años de edad, pero también en la población adulta, cuyo consumo ha aumentado tras la pandemia, tanto por los problemas personales como por las ganas de salir después del confinamiento”. Igualmente ha aclarado que con esta campaña, que se enmarca en los Planes municipal y comarcal de prevención de adicciones del Ayuntamiento de Jaca y de la Comarca de la Jacetania, no se quiere prohibir el uso del alcohol, sino concienciar, con el objetivo de "llegar a desvincular la fiesta y el consumo de alcohol”.

La presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán, ha destacado la colaboración público-privada para poner en marcha esta campaña con la que se pretende “concienciar a la población adulta de que celebración y consumo de alcohol no deben ir unidas”. Por su parte, Laura Climente, concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jaca y consejera comarcal de Acción Social de la Jacetania, ha afirmado que con esta campaña se pretende “sensibilizar a toda la población de que hay que desvincular el consumo de alcohol de las celebraciones”.

El gerente de Acomseja, Dani Cruz, ha dicho que en general está teniendo una buena acogida entre los asociados. La mayoría se van a sumar a esta campaña, colocando los carteles en las puertas o los escaparates de sus establecimientos.