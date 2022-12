Los guardas de Góriz rescatan a un montañero exhausto de noche y a 10 bajo cero

Los dos guardas del refugio de Góriz, ubicado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, rescataron el viernes por la noche, en medio de la nieve y con temperaturas de 10 bajo cero a un montañero que se había perdido en las inmediaciones del Collado Anónimo y que estaba exhausto después de andar solo más de 14 horas seguidas y sin llevar material para poder vivaquear.

Según han informado desde el refugio, el montañero pidió auxilio cuando pudo encontrar un poco de cobertura. Como ya era de noche y el helicóptero de los grupos de rescate de la Guardia Civil de Montaña no podía salir por lo que los propios guardas salieron en su auxilio. Aun así, los especialistas de la Benemérita también se desplazaron a pie hasta la zona por su el rescate se complicaba. Los guardas lo encontraron afortunadamente, le proporcionaron unas raquetas y un té caliente y lo acompañaron de nuevo hasta Góriz.

Los responsables del refugio han informado del rescate "no para agradecer nuestra altruista y vocacional labor, sino para recordaros que nunca menospreciéis las condiciones de la montaña, y menos en invierno", han escrito en su perfil de las redes sociales. En este sentido, aconsejan a quienes quieran realizar rutas en esta época que no sigan las que se publican en aplicaciones durante el verano, además de llevar material adecuado y tratar de no ir solos a buscar la aventura, "que acompañado también se disfruta", han recalcado.

Cabe recordar que este fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados dos avisos para el Pirineo. El primero por nevadas que podrían dejar 5 centímetros en 24 horas por encima de la cota 1.000-1.100 metros; y el segundo por temperaturas mínimas ya que los termómetros se podrían desplomar hasta los 7 bajo cero.