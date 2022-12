La Policía Nacional reforzará su presencia en zonas comerciales de Huesca en Navidad

La comisaría provincial de Huesca va a poner en marcha esta Navidad la campaña 'Comercio Seguro', reforzando la presencia de efectivos policiales en zonas comerciales de gran afluencia de público. Este plan especial, que se activa en todo el país con motivo de las fechas navideñas, se prolongará hasta el 8 de enero y tiene como objetivo prevenir y evitar hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando importantes aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio, mercadillos navideños y zonas de diversión.

Durante el mes que dura la campaña navideña habrá un despliegue especial por parte de la Policía Nacional que incrementará en la calle los efectivos uniformados y de paisano de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial. Además, también participarán de forma coordinada efectivos de Policía Local y Policía Adscrita al Gobierno de Aragón. Se vigilarán las zonas con mayor afluencia tanto en horarios de apertura al público, como en horarios de cierre.

En una fase previa a la activación operativa de este dispositivo, la comisaría ha mantenido reuniones con los principales representantes del ámbito empresarial y comercial para informar de los detalles de esta campaña, recabar información del sector y transmitir consejos y pautas seguras de conducta.

La última ha sido este jueves y en ella participaron Luis Fernando Ascaso, comisario jefe provincial, Francisco Javier Calvo, jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca, y Javier Udina, gerente de esta entidad.

"La colaboración y acciones proactivas por parte de los comerciantes son muy importantes en la prevención del delito", destacan desde la comisaría. Por ello la Policía Nacional fomenta los contactos con estas organizaciones y asociaciones, informándoles de esta campaña y haciendo entrega de la Guía y de Trípticos de Comercio Seguro con las principales medidas preventivas contra la comisión de delitos para que la distribuyan entre sus asociados.

Durante estos días, se han distribuido trípticos del Plan Comercio Seguro, elaborados por el Ministerio de Economía con consejos de seguridad a asociaciones y comerciantes. Estos trípticos recogen, entre otras pautas, un decálogo para los comerciantes entre cuyos consejos destacan instalar un sistema de cierre seguro, mantener una luz en la fachada durante toda la noche, colocar un timbre exterior para la apertura remota del local o evitar hacer el recuento de caja a última hora ni hacerlo en solitario.

Estos folletos recogen consejos para la seguridad del establecimiento, los productos y la gestión de fondos. Unas pautas que podrán también consultarse en la Guía de Comercio Seguro publicada en la web oficial www.policia.es.

Consejos para unas Navidades seguras

Durante estos días, las zonas comerciales y de ocio reúnen a gran número de personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes. Por esa razón, la Policía aconseja mantener la atención sobre las pertenencias, llevar los bolsos bien cerrados y evitar llevar la cartera o el teléfono móvil en bolsillos accesibles.

Desde la Policía se recuerda también que el periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Por eso se señala la importancia de cerrar con llave la puerta de la vivienda cuando se sale de casa y no solo con el “resbalón”, ya que de esta forma es muy fácil acceder a su interior. Se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión así como no divulgar la ausencia del domicilio.

Estas pautas y consejos para disfrutar de una Navidad segura serán también difundidos a través de los perfiles de @policia y de @interiorgob en Twitter. Mediante tuit-consejos se quiere evitar que las compras, las aglomeraciones, las prisas, las fiestas, los desplazamientos o las supuestas obras de caridad escondan trampas para nuestros bolsillos o nuestra seguridad.

Se dan también consejos sobre compras en internet así como de compras de productos falsificados que, además de conllevar un delito relativo a la propiedad industrial, su adquisición puede conllevar problemas de seguridad o para la salud. Juguetes, aparatos electrónicos, baterías o productos alimentarios deben de pasar los controles correspondientes de entidades de Sanidad y Consumo.