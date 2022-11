Sabiñánigo apuesta por una entidad sin ánimo de lucro para la gestión de la residencia de la tercera edad 'Alto Gállego'

El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha aprobado en un pleno extraordinario la convocatoria del procedimiento de concierto social para la gestión de la residencia mixta de la tercera edad ‘Alto Gállego’ y centro de día de esta localidad. En la actualidad está gestionada por una empresa privada, Vitalia, pero el contrato finaliza en marzo de 2023 y el consistorio lleva ya unos meses estudiando la mejor fórmula para mejorar el actual servicio y que los recursos lleguen de mejor forma a los usuarios.

La posibilidad de que una entidad sin ánimo de lucro gestione el centro, es ahora mismo “la mejor fórmula” que se puede llevar a cabo por el momento, según los informes técnicos del consistorio Serrablés. Así lo ha explicado el portavoz del equipo de gobierno (PSOE) Jesús Lacasta en la sesión plenaria celebrada este lunes por la tarde. “Pretendemos que los recursos públicos lleguen a todos los ciudadanos que necesiten la prestación del servicio”, ha señalado. En un primer momento “la opción de gestión directa fue prioritaria”, pero los diferentes informes concluyen que los trabajadores de la residencia pasarían a formar parte del ayuntamiento “y sería muy difícil asumir esos costes en este momento”. También se ha valorado la posibilidad de crear una Fundación mixta, en la que tenga una mayor parte el ayuntamiento, pero al final el resultado sería el mismo respecto a los empleados.

Cambiar Sabiñánigo ha sido el partido que más ha insistido en la gestión directa. Su portavoz Javier Sadornil ha detallado en el pleno todo el proceso que se ha llevado a cabo desde que el 24 de junio de 2021 presentó una moción en la que se acordó que era prioritaria la gestión por parte del consistorio serrablés. “Se pretendía municipalizar porque desde intervención se nos explicó que había vías legales para hacerlo”, ha dicho. Sin embargo, posteriormente se vio que no iba a ser viable económicamente que el ayuntamiento asumiera a los trabajadores, “por lo que sugerimos otro modelo de gestión”. No obstante, Cambiar Sabiñánigo, ha votado a favor porque aunque no es lo que querían, “va a mejorar la atención asistencial, el ayuntamiento asume un grado de responsabilidad porque se hará cargo del déficit y habrá un mayor y mejor control de la calidad del servicio”.

El portavoz de Ciudadanos, José Luis Zabala, ha asegurado que echa en falta una “investigación” sobre lo ocurrido en la pandemia, ya que en esa etapa fallecieron numerosos usuarios. “Falta saber lo que pasó y las responsabilidades, porque no podemos pasar página sin que alguien explique lo ocurrido”, ha manifestado.

El Partido Popular también ha votado a favor, ya que consideran que con la nueva gestión mejorará el servicio. Y el PAR ha votado en contra, porque su apuesta era por una Fundación mixta con mayoría municipal.

Tras el intenso debate generado en la sesión plenaria, la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández también ha querido tomar la palabra para explicar el por qué se ha determinado este sistema de gestión. “Se ha pretendido mejorar el servicio y se ha hecho a través de estudios y conversaciones con diferentes personas e instituciones para buscar la fórmula para que el servicio llegue de la mejor forma posible”, ha aclarado.

Tras esta aprobación se abre un periodo para que las entidades interesadas presenten sus propuestas para la gestión de la residencia de la tercera edad. Lacasta ha señalado en este sentido que alguna ya ha llamado al ayuntamiento para informarse, aunque no ha sido hasta este lunes por la tarde cuando se han aprobado las bases de la convocatoria.