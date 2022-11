Las estaciones de esquí del Pirineo se preparan para abrir a partir del día 1 gracias a un frente frío

A las puertas del puente de la Constitución, las estaciones de esquí aragonesas fían su apertura a la llegada de un frente frío que entrará en el Pirineo mañana, lunes. El sector del turismo invernal espera que sea el final de este otoño benévolo que, si bien ha dejado algunas nevadas, no ha permitido estabilizar el manto por las altas temperaturas.

La campaña de esquí ya se ha estrenado en España, con la apertura el sábado de Baqueira-Beret, y las estaciones aragonesas quieren sumarse la próxima semana. "El objetivo es abrir el día 1 de diciembre", afirma Álvaro Luna, director general de Candanchú, que comparte el dominio 100K con Astún.

Mañana, lunes, los centros del valle del Aragón prevén una nevada que les podría asegurar el inicio de la temporada. No se trata solo de que caiga algo de nieve sino de contar con ventanas de frío para poner en marcha los cañones. No obstante, son cautos, pues juegan con previsiones meteorológicas cambiantes. "El lunes haremos una revisión del pronóstico", matiza Luna.

La Aemet anuncia para ese día lluvias y chubascos, localmente fuertes y persistentes, con nieve a partir de 1.200 m, es decir, en las pistas, que además vendrán acompañados de heladas. Algunos portales meteorológicos prevén para Formigal, desde la noche del domingo hasta el martes, espesores acumulados de 30 cm y temperaturas de -2 y -3 grados.

"A partir del lunes bajarán los termómetros y habrá condiciones favorables para la innivación", aclara Luna. Solo con la nieve de los cañones no podrían abrir las pistas, pero sí en caso de asegurarse una base. La aportada por el temporal que atravesó el Pirineo al inicio de esta semana se vio perjudicada por las intensas lluvias posteriores.

La Agencia Estatal de Meteorología incluso habla de la posibilidad de la llegada de una ola de frío a España próximamente, aunque aún es pronto para saberlo.

¿Va a llegar una ola de frío a nuestro país próximamente? ¿Se va a producir una rotura del vórtice polar y ello va a provocar un desalojo de aire muy frío? Esto es lo que sabemos por ahora al respecto 👉 pic.twitter.com/GnNs7l2gRN — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2022

Ocupación por debajo del 50% para el puente

Los hoteleros, en la antesala de un largo puente con varios saltos de días festivos, viven pendientes del tiempo. De momento, la ocupación para esas jornadas es escasa, aunque todo puede variar en unas horas si el Pirineo se tiñe de blanco.

Jesús Pellejero, presidente de la Asociación Turística del Valle de Tena, inicia la temporada en sus dos hoteles de Formigal el 2 de diciembre. "Estamos pendientes de que se anuncie la apertura de la estación para los días 2 o 3. Sería muy raro no abrir porque hay previsión de nieve y frío y esperamos un cambio de tiempo para el lunes", dice.

Este hotelero reconoce que la primera parte del puente está siendo "floja" en cuanto a reservas. "Ahora deberíamos tener un nivel elevado de ventas y está habiendo cancelaciones para los primeros días porque todavía no se ha anunciado la apertura de las estaciones". Confía más en la parte final de la semana del 6 de diciembre.

La ocupación en el valle de Benasque tampoco supera por ahora el 50%. El presidente de su asociación turística, José María Ciria, argumenta que es una semana festiva "rara", con los días no laborables en martes y jueves, un posible puente en el inicio y otro en el final. "La ocupación ahora mismo es baja, pero con el frente frío que se anuncia se podrá fabricar nieve", comenta, algo que animará las reservas. No obstante, lo fundamental es que haga buen tiempo, aunque sea con frío, "porque no todo el mundo viene a esquiar".

El grupo Aramón no ha dado fecha concreta de apertura. En la presentación de la temporada el jueves en Madrid (Astún y Candanchú lo hicieron dos días antes), su director general, Antonio Gericó, dijo que las nevadas no han sido lo suficientemente copiosas, pero confiaba en las de la próxima semana.

Los alojamientos rurales coinciden en hablar de escasez de reservas. "Es un puente irregular y quedan muchas plazas libres", indica Francisco Parra, de la Asociación de Turismo Verde, aunque la situación puede cambiar en unos días, dada la tendencia de los clientes a esperar a última hora para alquilar una habitación.