La remolacha vuelve a Huesca

Hace cien años comenzó a construirse la que fue durante décadas la principal fábrica de Monzón: Azucarera Española. La conexión por ferrocarril y el regadío que aportaba el río Cinca a los cultivos de remolacha fueron claves para que el Monzón del pasado siglo iniciara su proceso de industrialización que aún perdura y sigue siendo tractor de iniciativas empresariales. Sin embargo, este cultivo desapareció con la extinción de esta potente empresa hace cincuenta años aproximadamente. Sus operarios se trasladaron a distintas localidades de España, como por ejemplo Miranda de Ebro, a donde igual que antaño, desde la pasada semana han vuelto a recibir los trenes cargados con kilos de remolacha para su reconversión en azúcar blanco.

Pero a diferencia de entonces, los convoyes se mandan desde una iniciativa privada, la Terminal Intermodal de Monzón, o más exactamente desde Agro TIM, la nueva apuesta realizada por el grupo aragonés Samca para enviar graneles a los principales puertos o estaciones del país. También la procedencia ha cambiado. Ya no se mandan desde la Azucarera de Monzón -convertida hace décadas en un recinto ferial a la espera de un lavado de imagen gracias a los fondos Next Generation- si no desde la localidad literana de Esplús donde desde hace 45 años opera la empresa familiar de origen navarro Nafosa. Ha sido su iniciativa la que ha apostado por recuperar el cultivo de la remolacha en estas comarcas por un doble motivo: conseguir un nuevo forraje para elaborar pienso que fertilice el campo de una forma natural y promover la rotación para ofrecer a los agricultores más rentabilidad a través de otros cultivos.

Nafosa comenzó en marzo la plantación de la remolacha en cuatro fincas de Vencillón, Esplús, Selgua, Ilche y Sena que suman en total 160 hectáreas con un rendimiento estimado de 14.000 a 16.000 toneladas de una calidad de producto final "excepcional". Con ello, la firma recupera un cultivo complementario a la alfalfa -su principal explotación- para garantizar una mayor rentabilidad de las fincas de regadío para que el agricultor pueda mejorar considerablemente la eficiencia a corto y largo plazo de sus explotaciones agrarias regenerándolas y con un consumo de agua más moderado.

Precisamente fueron los campos de cultivo de Esplús donde este martes se concentraron todos los protagonistas de esta historia de recuperación de un cultivo incorporado a comienzos del siglo XIX y que desapareció de Aragón hace unos años. Allí se dieron cita la directora de compras y logística de Nafosa, Maite Oses, el consejero delegado de AB Azucarera Ibera (antigua Azucarera Española), Juan Luis Rivero, el responsable de la Terminal Intermodal de Monzón, Pedro Semitiel, los alcaldes de Monzón, Isaac Claver, y Esplús, Tania Solans, y el presidente de CEOS Cepyme Cinca Medio, Ángel Mas.

Un cultivo "con mucho futuro"

"Muy ilusionado" se manifestó el consejero delegado de Azucarera por el regreso de la remolacha en esta zona, un cultivo al que auguró "mucho futuro porque rota muy bien, hay un riego modernizado y las tierras son buenas". "Se dan todas las circunstancias para que la remolacha vuelva a triunfar", destacó. La presencia de la TIM ha sido estratégica al eliminar distancias a través del ferrocarril. "Desde el punto de vista de la sostenibilidad es perfecto para nosotros. Será bueno para la industria Azucarera y para los agricultores", señaló.

En la zona norte de España unos 3.000 agricultores cultivan la remolacha para ser convertidas en azúcar en las plantas de Burgos, León y Zamora. Las previsiones en la zona oriental de Huesca son las de un crecimiento exponencial. "Nosotros vamos a hacer una oferta atractiva y si hay ilusión en el campo y en la industria no creo que nada se vaya a torcer", explicó Rivero.

La responsable de Nafosa destacaba las propiedades ecológicas de este cultivo que abarca de marzo a noviembre. "La rotación habitual de la cebada o el maíz se hace a lo largo de los años de forma continuada y surgen una serie de hierbas que persisten. La remolacha es una buena alternativa para erradicarlas ya que emplea una serie de herbicidas distintos a los que aplicamos en las rotaciones tradicionales", señala Oses, quien se muestra confiada en que nuevos agricultores opten por este cultivo "por su atractivo económico".

Nafosa cuenta con cuatro plantas deshidratadoras en España y dos en Argentina que producen 350.000 toneladas propias y también comercializan forrajes de terceras empresas que se exportan principalmente a Emiratos Árabes y Arabia Saudí.