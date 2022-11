Comercios que se rebelan contra el Black Friday: "Frena las ventas el resto del mes y solo favorece a las grandes cadenas"

Las promociones de Black Friday inundan estos días tanto los escaparates como los anuncios en internet y aunque pueda resultar imposible abstraerse de esta moda importada de EE. UU, todavía hay tiendas que se rebelan contra ella casi de forma estoica argumentando que ellas tratan de mimar al cliente los 365 días del año y no solo durante una jornada o una semana y que, además, esta iniciativa perjudica al pequeño comercio porque frena las ventas durante todo el mes de noviembre.

En Huesca, también hay ejemplos de esta 'resistencia'. Uno de ellos es Carita Bonita, de Eva Naval. "Al tener mi propia marca, puedo controlar lo que hago y me gusta cuidar al cliente todo el año, no solo cuando me dictan unas normas que se han inventado para favorecer a los grandes", señala. La diseñadora oscense admite que hace años sí se apuntó al Black Friday, "porque cuando no lo hacía nadie sí que me parecía una idea divertida pero al año siguiente empezó a masificarse y ya no solo era un día sino que se alargaba toda la semana y ahora se extiende casi a todo el mes de noviembre, lo que nos frena las ventas". De hecho, opina que es una acción que "ya está pasada de moda, me huele a obsoleta".

Deja claro que no critica a aquellos comercios que sí emplean esta estrategia "porque si quizá distribuyes una marca que tiene mucho descuento en la web de la empresa lo tienes que hacer tú también". Pero también asegura que ella prefiere hacer sus propias promociones más personalizadas como una máquina de bolas donde los clientes puedan echar un euro y conseguir promociones de 2 por 1, descuentos, regalos... Tampoco hace rebajas aunque si lanzar períodos de stocks "con prendas que separo ya el mes de antes porque si no me siento mal y así sé que nadie se me va a quejar de que haya vendido algo a 40 euros y por el Black Friday lo deje a 20".

También Verónica López se sumó al Black Friday hace cinco años años en su tienda Veloz de ropa y complementos de mujer. "Lo hice por presión social, porque este tipo de descuentos hacen pensar a la gente que se tiene que sentir tonta si compra por el precio normal", afirma. Sin embargo, ya no volvió a repetir experiencia ya que está en contra tanto de esta promoción como de las rebajas a mitad de temporada "porque es como tirar piedras contra tu propio tejado ya que el cliente se espera a esos descuentos salidos de la nada y no compra ese mes con lo que se estancan las ventas". Si se sumara, siente que "sería como clavarle una puñalada trapera al cliente que viene siempre", opina. Coincide en que perjudica al comercio minorista "porque nuestros márgenes son mucho más bajos que las grandes cadenas, que juegan en otra liga".

A su juicio, los cinco meses entre las rebajas de invierno y de verano son más que suficientes. "Sé que noviembre es mala época y a lo mejor esto ayudaría a dar un empujón al consumo, pero este sería un poco loco, tiene que ser más responsable y no comprar por comprar sino cuando lo necesitas", subraya.

Y similar es la opinión de Jorge Bergua, de Muévete, tienda de artículos deportivos especializada en artículos de 'running'. En su caso, tampoco participa en el Black Friday "porque estas iniciativas perjudican gravemente al pequeño comercio", justifica. Un posicionamiento que trata de ser consecuente con su filosofía de negocio, "que siempre ha sido y será ofrecer un producto de calidad y a un precio competitivo con el objetivo por encima de todo de la satisfacción del cliente, sustentada en una atención totalmente personalizada".

Por ello, se niega a entrar en este "juego" que, a su juicio, "únicamente favorece a las grandes cadenas y macro webs, cuyo objetivo es vender a volumen, ofertando precios que incurren en competencia desleal". Frente a ello, reivindica el comercio de cercanía "porque da vida a una ciudad como la nuestra y está en grave situación ya que está desapareciendo poco a poco y esto es responsabilidad de todos como ciudadanos y consumidores que somos". "Nuestro 'no Black Friday' dura todo el año", resume.