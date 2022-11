Padres, alumnos y profesores del instituto Pirámide de Huesca critican el "caótico" inicio de curso

El Consejo Escolar del instituto Pirámide de Huesca ha manifestado su malestar ante lo que califica de "desastroso" y "caótico" inicio del curso provocado por "una mala gestión" de la administración. El órgano de participación del centro, formado por familias, estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, critica tanto la demora en cubrir las plazas de profesores, que llevaron a retrasar la apertura del curso, como la reiteración de los problemas del transporte, con esperas de media hora por parte de los alumnos.

No entiende que el 1 de septiembre la DGA no hubiera autorizado el total del cupo del profesorado del centro acordado en julio. "Esta autorización no llegó al centro hasta el 5 de septiembre, con lo cual la generación de horarios y la planificación prevista de inicio de curso se vio totalmente afectada, lo que motivó la petición del Consejo Escolar al Servicio Provincial de retrasarlo un día", señala este órgano en una carta de protesta aprobada hace unos días y que se ha querido hacer pública para que la ciudadanía sea conocedora de los hechos y "para que situaciones como la que hemos vivido en el mes de septiembre no vuelvan a suceder".

El retraso en comenzar las clases se explica, según el órgano de participación, por el programa de Aulas de Tecnificación Deportiva, "un programa no propuesto ni deseado por el centro, que llega de manera impuesta a sugerencia de la Sociedad Deportiva Huesca y su proyecto de Escuela Base Aragonesa de Fútbol, al cual se incorpora posteriormente otro deporte como la gimnasia rítmica".

El caos alrededor del cupo del Aula de Tecnificación Deportiva provocó que hasta el lunes 5 de septiembre no se pudiera hacer el reparto de materias en los departamentos y por consiguiente la elaboración de horarios de grupos y profesorado, "además de la sensación de ninguneo en el trabajo realizado hasta esa fecha por el equipo directivo".

En segundo lugar, el Consejo vuelve a poner sobre la mesa el problema de los autobuses para llegar al centro, que ya se prolonga tres cursos. "El alumnado del IES Pirámide lleva 3 años con un servicio de transporte escolar de Huesca capital totalmente irregular". Padres, docentes y estudiantes no entiende que desde la administración se haya normalizado que el alumnado tenga que esperar 30 minutos al inicio y al final del horario lectivo. El doble turno de buses ocasiona que haya estudiantes que tenga que cogerlo a las 7.40 o que no llegue a casa hasta las 15.15. Esto ha ocasionado inconvenientes "no menores" al centro, que ha tenido que encargarse desde el inicio del curso hasta el miércoles 2 de noviembre, fecha en la que se pone en marcha el programa Corresponsales, de un número de alumnos elevado fuera del horario lectivo y sin personal que sea responsable de ellos.

A la problemática del transporte desde la ciudad de Huesca se han añadido este curso los de varias rutas provinciales, que se han ido resolviendo con las clases ya iniciadas hasta finales del mes de septiembre.

Otra cuestión que ha obstaculizado el normal desarrollo de las actividades ha sido la existencia de obras en el centro que condicionan los espacios que pueden utilizar, como los aparcamientos y los recreos, y afectan a las clases de Educación Física. "La Fundación Alcoraz se había comprometido a finalizar las obras que dependían de ellos (residencia, pistas de atletismo, pistas de tenis y baloncesto) antes del día 8 de septiembre, compromiso que no ha cumplido", asegura el Consejo.

El órgano de participación concluye que todo ello provocó el desconcierto en toda la comunidad educativa, porque además el centro no pudo avisar con la suficiente antelación a las familias del retraso del inicio de curso. Por ello reitera su "indignación" y "perplejidad" ante "la falta de seriedad de la administración" no asumiendo como suyos los compromisos adquiridos y "haciendo recaer en el equipo directivo, profesorado y familias del IES Pirámide la responsabilidad de la gestión caótica del inicio de curso".